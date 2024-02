Festival de Sanremo, na Itália, chega ao último dia neste sábado

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/02/2024 - 9:50 Para compartilhar:

ROMA, 10 FEV (ANSA) – Após quatro noites de muita música, alegria e algumas polêmicas, a 74ª edição do tradicional Festival de Sanremo, na Itália, se encerrará neste sábado (10).

O último dia do concurso musical mais famoso do país será marcado pelo retorno de todos os 30 participantes, que voltarão aos palcos do Teatro Ariston. O diretor artístico do programa, Amadeus, apresentará a finalíssima ao lado de Rosario Fiorello.

No início da noite, a classificação provisória do festival será revelada, com base na média de votos das primeiras quatro noites, mas um novo pleito será iniciado. Ao final das apresentações, os apresentadores revelarão a tabela geral e os cinco primeiros artistas se garantem para a grande decisão.

O campeão da edição de 2024 de Sanremo será quem acumular mais preferências do público, através do televoto, e da imprensa especializada.

O último dia do prestigiado festival não será dedicado apenas aos concorrentes ao principal prêmio da noite, pois estão previstas as participações do bailarino Roberto Bolle, do rapper Tedua e da cantora Gigliola Cinquetti, que celebrará o 60º aniversário da música “Non ho l’età”, um de seus maiores sucessos. Os atores Claudio Gioè e Luca Argentero também marcarão presença. (ANSA).

