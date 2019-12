Festival de Sanremo divulga nomes de competidores

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – O diretor artístico do Festival de Sanremo, Amadeus, revelou nesta terça-feira (31) a lista com os nomes dos 22 participantes da 70ª edição do maior evento musical da Itália, que acontecerá entre os dias 4 e 8 de fevereiro de 2020.

O anúncio foi feito durante entrevista ao jornal italiano “La Repubblica” seis dias antes da data agendada. Entre os competidores, há três ex-representantes da Itália no Eurovision: Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi e Marco Masini.

Além deles, há Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti e Giordana Angi. Os outros concorrentes são: Irene Grandi, , Levante, Elettra Lamborghini, Michele Zarrillo, Junior Cally, Paolo Jannaci, Piero Pelù, Rancore e Riki. A edição de 2020 também contará com duas bandas de rock, Le Vibrazioni e Pinguini Tactical Nuclear.

Os nomes das músicas, no entanto, serão conhecidos apenas no próximo dia 6 de janeiro durante uma edição especial do programa “Soliti Ignoti”, transmitido pela emissora Rai. “São músicas doces e românticas, mas com ritmos selvagens”, afirmou Amadeus. Como de costume, o evento musical acontecerá no Teatro Ariston, em Sanremo. (ANSA)