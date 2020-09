Festival de Sanremo de 2021 terá público, diz diretor do evento

DOGLIANI, 6 SET (ANSA) – O diretor artístico e apresentador do tradicional Festival de Sanremo, Amadeus, afirmou que o evento do próximo ano “terá público ou não será feito”. Conforme explicou neste sábado (05), a organização não está trabalhando “com um plano B” por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).

“Quero ser positivo, não sobre o vírus em si. A edição de 2021 será a 70 mais um, o primeiro Sanremo do renascimento pós-Covid.

É impensável o [teatro] Ariston vazio ou com público com distância. Seria um problema para a orquestra, para a cenografia”, destacou para o jornal “Corriere della Sera”.

O festival da canção está marcado para os dias 2 a 6 de março do ano que vem, um mês mais tarde do que as datas tradicionais. Os artistas já podem inscrever suas músicas desde o início deste mês e, no dia 17 de dezembro, serão anunciados todos os concorrentes. (ANSA).

Veja também