Festival de Sanremo começa com número recorde de participantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/02/2024 - 13:50

SANREMO, 6 FEV (ANSA) – A 74ª edição do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália, começa nesta terça-feira (6), no Teatro Ariston, e promete ser uma disputa explosiva e repleta de convidados.

Com apresentação e direção artística do showman Amadeus, que comanda a quinta edição seguida, o evento terá 30 cantores e bandas – um número inédito – em busca de um prêmio que já revelou nomes como Laura Pausini e Maneskin. Entre os competidores estão: Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D’amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa; Il Volo; Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama, Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; e Ricchi e Poveri.

Já a lista de convidados inclui o ator norte-americano John Travolta, que participará da segunda noite do festival e o ator neozelandês Russell Crowe, que subirá ao palco na noite seguinte.

Hoje, na abertura, o concurso musical contará com a presença da esquiadora Federica Brignone, que aproveitará o momento para promover o seu esporte nas vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

“No começo minha reação foi: socorro, estou ocupada com treinos e competições. Aí pensei que seria uma oportunidade de viver uma experiência única”, confirmou à ANSA a atleta, que é terceira no ranking mundial.

Até o próximo dia 10 de fevereiro, Amadeus dividirá a apresentação com diversas personalidades italianas, incluindo o cantor Marco Mengoni, vencedor da última edição do Festival de Sanremo, a cantora Giorgia, além das atrizes e apresentadoras Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

Para a grande final, Amadeus, convidou seu amigo de longa data, Ciuri, enquanto Fiorello será co-apresentador. (ANSA).

