Festival de Sanremo anuncia nomes de 27 concorrentes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2023 - 11:50 Para compartilhar:

ROMA, 3 DEZ (ANSA) – A organização da 74ª edição do Festival de Sanremo divulgou neste domingo (3) os nomes dos 27 artistas que vão competir na principal disputa musical da Itália, entre 6 e 10 de fevereiro de 2024.

O anúncio foi feito pelo diretor artístico e apresentador do evento, Amadeus no Tg1 e no perfil oficial da competição. São eles: Fiorella Mannoia; Geolier; Dargen D’amico; Emma; Fred De Palma; Angelina Mango; La Sad; Diodato; Il Tre; Renga e Nek; Sangiovanni; Alfa e Il Volo.

Além deles, Alessandra Amoroso; Gazzelle; Negramaro; Irama, Rose Villain; Mahmood; Loredana Bertè; The Kolors; Big Mama; Ghali; Annalisa; Mr Rain; Maninni; e Ricchi e poveri também estarão na disputa.

“Os cantores concorrentes são verdadeiramente os meus super convidados, os verdadeiros protagonistas do festival. Mal posso esperar pelo dia 6 de fevereiro para fazer com que todos os ouçam”, declarou ele Neste ano, o número de participantes da categoria “grandes nomes” aumentou surpreendentemente de 23 para 27, após uma alteração no regulamento do Festival. Agora, a lista ficará completa depois do concurso “Sanremo Giovani 2023”, marcado para 19 de dezembro, que definirá os três últimos artistas que se juntarão ao grupo principal para a disputa. A edição 2024 do Festival de Sanremo será realizada no tradicional Teatro Ariston entre os dias 6 e 10 de fevereiro do próximo ano. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias