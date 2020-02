Festival de Sanremo: 70 anos de música, paixão e sonhos

SÃO PAULO, 3 FEV (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – “Capital” da Riviera dei Fiori, Sanremo fica perto da fronteira entre Itália e França e é considerada um dos lugares preferidos para os apaixonados por uma boa canção, já que, há 70 anos, sedia o principal festival musical italiano.Foi em 1950 que o diretor de relações públicas do Cassino de Sanremo, Angelo Nicola Amato, e o protagonista da série de rádio “I Quatro Moschettieri”, Angelo Nizza, tiveram a ideia de criar o evento. O projeto logo foi aprovado pelas casas discográficas da Itália e pelo Ente Italiano para as Audiências Radiofônicas (Eiar) e, 12 meses depois, o festival teve sua primeira edição.A cada ano que passava, a competição se tornava mais importante e assistida pelo público na Itália e em outros países, já que, em 1955, o programa, que era transmitido apenas no rádio, começou ser veiculado na televisão. Desde então, o festival é uma das principais fontes econômicas e de visibilidade para essa cidade do noroeste da Itália. Além disso, grandes nomes do cenário musical se consagraram ao participar da competição, como Eros Ramazzotti, Al Bano, Romina Power, Laura Pausini, Il Volo, entre outros. A edição de 2020 acontecerá entre 4 e 8 de fevereiro, no Teatro Ariston, e contará com 22 participantes. Entre os competidores há três ex-representantes da Itália no Eurovision: Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi e Marco Masini.Veja os principais acontecimentos dos 70 anos do festival mais famoso da Itália:1951: Ano em que foi realizada a primeira edição da competição, com a vitória da cantora Nilla Pizzi, autora da canção “Grazie dei Fiori”.1952: Ganhando mais popularidade, o festival teve sua segunda edição vencida novamente por Nilla Pizzi. 1953: No terceiro ano, mais de 300 músicas foram submetidas à comissão julgadora, mas apenas 20 entraram na disputa. Além disso, o sistema de votação também sofreu alteração, com a introdução de júris populares. A canção “Viale d’Autunno”, de Carla Boni, foi a vencedora. 1954: A edição ficou marcada pela primeira vitória de um homem. Giorgi Consolini e Gino Latilla conquistaram o prêmio com “Tutte le Mamme”.1955: Após o início das transmissões televisivas regulares na Itália, as câmeras da RAI passaram a transmitir o festival direto do cassino. Na ocasião, surgiu Claudio Villa, cantor popular com voz de tenor, que venceu com “Buongiorno Tristezza”.1956: A RAI organizou um concurso para revelar novos talentos, ou seja, a edição não teve cantores famosos. Pela primeira vez, o festival foi realizado no mês de março. Franca Raimondi venceu com a canção “Aprite le Finestre”.1957: Ano em que ocorreu a desqualificação da primeira música. Confiada a Carla Boni e Tonina Torrielli, a canção “La cosa più bella” foi excluída do festival por não ser inédita. Claudio Villa, por sua vez, garantiu a vitória com “Corde Della Mia Chitarra”.1958: A oitava edição foi marcada pela interpretação de “Nel Blu Dipinto di Blu”, de Domenico Modugno. Também conhecida como “Volare”, a canção se tornou uma das mais famosas músicas italianas no mundo.1959: A parceria entre Domenico Modugno e Johnny Dorelli levou a melhor, com a música “Piove”. A apreciação do público pelo evento fez os índices de audiência baterem recorde.1960: Após a ausência de Domenico Modugno devido ao fato de ele supostamente ter tomado um sedativo antes do início da transmissão ao vivo, Tony Dallara venceu com “Romantica”.1961: Edição marcada pelo retorno de veteranos, como Claudio Villa, Aurelio Fierro e Carla Boni, e pelas ausências de Nilla Pizzi e Domenico Modugno. Com a canção “Al Di Là”, Luciano Tajoli ganhou o título.1962: Ano em que foi permitida a introdução de compositores na disputa. Claudio Villa e Domenico Modugno conquistaram o prêmio com “Addio Addio”.1963: Edição de estreia do apresentador Mike Bongiorno, que conduziu o evento 11 vezes.

Naquele ano, Tony Renis venceu o concurso com “Uno Per Tutte”.1964: A cantora Gigliola Cinquetti, até então com 16 anos, conquistou o público e venceu o festival com “Non Ho l’Eta Per Amarti”. Com esse grande sucesso, Gigliola levou também o Eurofestival de Copenhague.1965: As duas vozes históricas de Ornella Vanoni e Iva Zanicchi estrearam no festival, que foi vencido pela música “Se Piange, se Ridi”, interpretada por Bobby Solo.1966: Gigliola Cinquetti venceu o concurso novamente, com a música “Dio Come ti Amo”, em parceria com Domenico Modugno, que conquistou o título pela quarta vez.1967: A canção “Ciao Amore Ciao” foi apresentada por Luigi Tenco e pela cantora Dalida. A música, no entanto, foi desclassificada, e, na mesma noite, Tenco foi encontrado morto em seu quarto de hotel. O caso foi definido como suicídio, mas a morte do artista é repleta de mistério até hoje. “Non Pensare a Me”, com Claudio Villa, saiu vitoriosa da competição. 1968: Para os brasileiros, essa edição foi motivo de orgulho. Interpretando a canção ” Canzone Per Te”, o cantor Roberto Carlos venceu a competição. A música deu ao artista o título de “Rei de Sanremo” no Brasil.1969: Essa foi a primeira edição ameaçada por greves e manifestações, em meio a uma crise política na Itália. A novidade foi a criação de uma música tema para a transmissão televisiva. Bobby Solo e Iva Zanicchi venceram com “Zingara”. 1970: Época em que o festival entrou em uma fase de crise em decorrência das vendas de produtos discográficos. “Chi Non Lavora non fa l’Amore”, com Adriano Celentano e Claudia Mori, foi considerada a melhor música da competição.1971:Os organizadores eliminaram apresentações de duplas, o que permitia um número maior de participantes. A edição foi marcada pela vitória de Nicola Di Bari, com “Il Cuore è uno Zingaro”.1972: Ano de estreia de Ivano Fossati. A canção “I Giorni dell’Arcobaleno”, com Nicola Di Bari, foi a grande vencedora da edição.1973: A edição é lembrada por uma polêmica entre os organizadores e os competidores. Em protesto, Adriano Celentano boicotou o festival, justificando que estava com gastrite. Essa também foi a primeira edição transmitida a cores. O cantor Peppino di Capri levou a melhor interpretando “Un grande amore e niente più”. (Continua…)