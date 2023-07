Festival de Quadrilhas transforma Uruoca (CE) em centro da cultura nordestina durante o São João

Uruoca, uma pequena cidade localizada no coração do Ceará, se transforma anualmente em um verdadeiro reduto da cultura nordestina durante o Festival de Quadrilhas. Reconhecido como um dos maiores “São João” do estado, o evento, que ocorre entre os dias 3 e 9 de julho, traz consigo a tradição cultural do típico São João nordestino em uma atmosfera de alegria e encanto.

O município se transformou em uma verdadeira cidade cenográfica, com ruas e praças decoradas que remetem aos antigos arraiais. Os visitantes são transportados para um ambiente festivo e acolhedor, repleto de barracas coloridas, onde é possível encontrar uma grande variedade de comidas típicas. Desde a tradicional canjica, pé de moleque e pamonha até pratos mais elaborados, como carne de sol com macaxeira, o festival oferece uma verdadeira experiência gastronômica para os amantes da culinária regional.

Além das delícias gastronômicas, o Festival de Quadrilhas de Uruoca oferece uma loja colaborativa, que apresenta artesanato local e produtos típicos da região. É uma oportunidade para os visitantes levarem consigo um pedacinho dessa cultura tão rica e diversificada.

Uma das grandes atrações do festival é o concurso de quadrilhas juninas. Equipes de diferentes cidades do Ceará se reúnem para competir e encantar o público com suas coreografias, figurinos e performances emocionantes. O evento é conhecido por oferecer uma das maiores premiações do estado, incentivando a qualidade e o talento das quadrilhas participantes.

O gestor do município, Kennedy Aquino, ressalta a importância do Festival de Quadrilhas de Uruoca para a cidade e para a região: “Este festival é uma forma de valorizar e preservar a nossa cultura nordestina, que é tão rica e diversificada. Além disso, ele movimenta a economia local, gerando empregos e oportunidades para os moradores da região. Estamos muito felizes em receber os visitantes e compartilhar essa festa tão especial.”

Além das quadrilhas juninas, o festival conta com uma programação musical de tirar o fôlego. Grandes artistas como Lexa, Gustavo Mioto, Taty Girl, Felipe Amorim e Zé Cantor são responsáveis por animar o público com seus sucessos. Ainda há espaço para as bandas locais e os grupos culturais, que mantêm viva a tradição e a identidade regional.

Com uma expectativa de receber aproximadamente 100 mil pessoas durante os dias de evento neste ano de 2023, o Festival de Quadrilhas de Uruoca promete ser uma experiência inesquecível para os amantes do São João e para aqueles que desejam conhecer e celebrar a cultura nordestina. A festa, que reúne tradição, música e gastronomia, certamente ficará marcada na memória de todos os participantes, fortalecendo a identidade cultural da região e promovendo o turismo local.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias