Festival de Parintins aumenta movimento no Aeroporto de Manaus

Uma das principais festas da Região Norte, o Festival Folclórico de Parintins, no estado do Amazonas, que ocorre de 28 a 30 de junho, vai aumentar a circulação de passageiros no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes. De amanhã (26) até a próxima terça-feira (2), mais de 12 mil pessoas vão passar pelo terminal, entre embarques e desembarques, segundo a Infraero.

De acordo com a empresa, o número é 2% maior do que os 11,8 mil viajantes registrados no mesmo período do ano passado. Estão previstas 134 operações de pousos e decolagens, 4,2% a mais que as 114 aeronaves contabilizadas no mesmo período de 2018.

A Infraero, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), montou um esquema especial para recepcionar os turistas que irão a Parintins acompanhar a disputa dos bois Garantido e Caprichoso. No saguão do aeroporto, às 14h30 e às 17h30, o turista que embarcar com destino a Parintins vai conhecer e aprender as coreografias da festa e tirar fotos com os dançarinos caracterizados.

O superintendente do terminal aéreo, Odone Bizz, garantiu também o aumento das equipes de trabalho no aeroporto, durante o período do festival . “Vamos reforçar as equipes por meio de remanejamento de empregados nos horários de maior movimento, tudo para manter o bom funcionamento de instalações como pontes de embarque e esteiras de restituição de bagagem, por exemplo”, disse.

Festa dos bois Caprichoso e Garantido

O Festival Folclórico de Parintins é um dos maiores eventos festivos do Brasil. A festa ocorre no último fim de semana de junho, na Ilha de Tupinambarana, em Parintins, a 420 quilômetros de Manaus. Folclore e alegria, bois e competição, azul e vermelho, são termos que podem definir a celebração, parte do calendário oficial de eventos da cidade desde 1965. Este ano, a festa começa nesta sexta-feira (28) e vai até o domingo (30).