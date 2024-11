Festival de ópera no Rio e em SP homenageia Giacomo Puccini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/11/2024 - 12:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 21 NOV (ANSA) – A 8ª edição do Festival Ópera na Tela, que acontecerá entre 23 de novembro e 3 de dezembro no Rio de Janeiro e em São Paulo, prestará uma homenagem ao centenário da morte do célebre compositor italiano Giacomo Puccini (1858-1924).

Com algumas das mais destacadas produções operísticas do circuito europeu, o evento exibirá quatro das principais obras do artista do “Belpaese”: “La Bohème”, “La Rondine”, “Tosca” e a grandiosa “Turandot”.

A projeção da “Turandot”, no Rio de Janeiro, está marcada para o dia 29 de novembro e será um dos pontos altos da programação, tendo em vista que ocorre na data exata do centenário da morte de Puccini.

A ocasião também será celebrada com a publicação de uma biografia de Puccini escrita pelo francês Sylvain Fort, que oferece uma nova perspectiva sobre a vida e obra do autor.

Além das homenagens a Puccini, o festival presta tributo aos compositores franceses, com “Les Pêcheurs de Perles”, de Georges Bizet, “Lakmé”, de Léo Delibes, “La Périchole”, de Jacques Offenbach, e um excêntrico e surrealista “Don Quichotte”, de Jules Massenet.

Outras produções de destaque incluem “Elektra”, de Richard Strauss, a pouco conhecida, mas impactante, “La Gioconda”, de Amilcare Ponchielli, e “Macbeth”, de Giuseppe Verdi.

Como ocorre a cada ano, o festival contará ainda com um concerto ao vivo, desta vez protagonizado pela jovem soprano Xseniia Proshina.

Pensando nas novas gerações, o evento também oferece atividades pedagógicas conduzidas pelo musicólogo Rodolfo Valverde e masterclasses para jovens cantores, realizadas por profissionais da ópera.

No Rio de Janeiro, a iniciativa ficará a cargo da italiana Eleonora Pacetti, durante muito tempo diretora do Young Artists Program da Ópera de Roma, enquanto que o brasileiro formado pela Académie de l’Opéra de Paris, Ramon Theobald, ficará responsável pelas atividades em São Paulo. (ANSA).