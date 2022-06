Festival de Férias do Teatro UOL apresenta oito espetáculos infantis em julho

Tradicional evento do circuito teatral paulistano, o Festival de Férias do Teatro UOL, chega à 35ª edição. Realizado desde 2004, soma 200 espetáculos de 90 companhias, aproximadamente. Com uma sessão às 16 horas, de segunda a sexta, e uma dobradinha aos sábados e domingos (às 16h e 17h40), a programação de julho reúne oito espetáculos, entre eles uma criação para bebês e crianças pequenas), uma adaptação de Ian Soffredini para a obra de Antoine de Saint-Exupéry (O Pequeno Príncipe), versões de clássicos como Cinderela e Peter Pan, e peças premiadas de companhias que são referência no cenário teatral para famílias, como a Cia Circo Mínimo e o Grupo Sobrevento.

Simbad, o Navegante abre a programação no dia 1º de julho , sexta-feira , sendo apresentada até dia 29 . Sonhos, o Musical dos Clássicos acontece às segundas, entre 4 e 25 de julho . Mozart Moments é a atração das terças-feiras, entre dias 5 e 26 de julho . A criançada poderá assistir Sonho de Artista às quartas, entre 6 e 27 de julho . Cinderela entra em cartaz às quintas-feiras, de 7 a 28 de julho . Nos fins de semana, tem sessão tripla: Os Céus e Suas Histórias às 11h (10, 17, 24 e 31 de julho), O Pequeno Príncipe às 16h e Piratas do Caramba às 17h40. (2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho).





De acordo com Isser Korik, diretor artístico do Teatro UOL, “o Festival de Férias tem um papel importante na vida cultural da cidade. Com as crianças sem aulas, as famílias aguardam com ansiedade a nossa programação”. Korik procura selecionar espetáculos de qualidade, sempre buscando uma diversidade de linguagens para compor uma programação variada. “Também me preocupo em contemplar várias faixas etárias”, completa. Isser conta que a programação infantil foi escolhida como prioridade antes mesmo da inauguração do Teatro, em 2001.

“Nenhuma peça poderia colocar no palco com cenários fixos nem ocupar as instalações de luz como quisesse. Tudo teria que ser compartilhado em igualdade de condições. Eu já tinha uma carreira no teatro infantil e sempre acreditei na sua importância para a formação de público e de cidadãos envolvidos com a Cultura. Isso se mostrou uma alternativa acertada, uma vez que temos muitos relatos de adultos que hoje vão ao teatro e que já iam há 20 anos, quando eram crianças.”

Sonhos, o Musical dos Clássicos

Dias 4, 11, 18 e 25 de julho. Segundas-feiras, 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)

Naquela noite, lendo um de seus livros, Maria Clara recebe uma visita inesperada. Fada Madrinha e Peter Pan surgem com uma missão importante: devolver a fantasia ao seu coração. Em meio a canções clássicas e contos que nos fazem sonhar, eles viverão uma aventura inesquecível. Um espetáculo cheio de canções, conversas e sonhos. Nostálgico e ideal para toda família, em um contexto divertido que leva a acreditar que sonhos se realizam.

Ficha técnica – Roteiro e direção – Rodrigo Gomes. Versões – Ella Dalcin. Elenco -Daruã Góes, Simone Luiz e Gui Giannetto. Cenografia e figurino – Rodrigo Gomes. Luz: Renata Rainbow. intura e Arte – Adilson VieiraConfeccção figurinos- Israelina Wenceslau. Fotos de divulgação – Caio Gallucci (Fotos de Estúdio). Duração – 60 minutos. Produção – @dosclassicosp roducoes. Classificação indicativa – livre. Recomendada para crianças a partir de 3 anos .

Mozart Moments

Dias 5, 12, 19 e 26 de julho. Terças-feiras, 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)



Dois distintos cavalheiros e uma jovem senhorita do século XVIII tiram, de uma pequena carroça, bonecos que não tem fios, não tem varas, mas parecem ganhar vida própria, e até mesmo, respirar. Os bonecos do SOBREVENTO nos contam momentos curiosos da vida agitada de Mozart: suas brigas com a mulher, uma das confusões em que se meteu, uma ida ao cabeleireiro e, também, a sua morte. A peça mostra um Mozart irreverente, vaidoso e brincalhão, um pai severo mas carinhoso, uma esposa meiga mas implicante. Tudo isto com grande delicadeza e de uma forma divertida e, ao mesmo tempo, tocante. MOZART MOMENTS é um espetáculo para todas as idades. Criado em 1991 para comemorar os 200 anos da morte do compositor, já ultrapassou em muito a marca das setecentas apresentações. E, no que depender do GRUPO SOBREVENTO, esta homenagem ao “mais moço dos anjos” vai seguir adiante por muito mais tempo.

Ficha técnica – Criação e realização: Grupo Sobrevento. Interpretação e manipulação: Sandra Vargas, Luiz André Cherubini e Miguel Vellinho ou Maurício Santana. Operação de som e luz: Marcelo Amaral, Agnaldo Souza ou Anderson Gangla. Figurinos e desenho da carroça: Gilson Motta. Confecção de bonecos e adereços – Grupo Sobrevento e Agnaldo Souza. Iluminação: Renato Machado. Textos – Grupo Sobrevento. Direção geral: Luiz André Cherubi. Classificaçã ; ; ; ;o indicativa – livre. Recomendada para crianças a partir de 4 anos .

Sonho de Artista

Dias 6, 13, 20 e 27 de julho. Quartas-feiras, 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia) –

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)



Dois artistas saltimbancos que não se conhecem escolhem o mesmo teatro para realizar a mesma peça, no mesmo dia e horário. Após discutirem e chegarem a um acordo, topam apresentar juntos a fábula comum a ambos, A cigarra e a formiga. Mas com o aparecimento de uma formiga que quer ser artista, essa antiga história ganha contornos surpreendentes. Será que a formiga conseguirá realizar seu sonho?

Ficha técnica – Texto e direção: Stella Tobar. Co-direção: João Bourbonnais. Elenco: Stella Tobar e Giuliano Caratori. Direção Musical e Trilha Original: Sérvulo Augusto. Participação especial/Canto da Formiga: Claúdia Fier. Cenário: Ze Valdir Albuquerque. Figurinos e Identidade Visual: Paula de Paoli. Iluminação: Giuliano Caratori. Assessoria de Movimento: Ale Gogliano. Confecção da Cartola: Cristiane Aguiar. Fotos: Gui Assano. Assistente de Produção: Fernando Maffia. Produção: Borbolina Cia. Duração: 50 min. Classificação indicativa – livre. Recomendada para crianças as partir de 4 anos .

Cinderela

Dias 7, 14, 21 e 28 de julho. Quintas-feiras 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)



Utilizando dos arquétipos do conto de fadas, o diretor construiu um enredo diferenciado, onde a trama não fica na passividade da espera do príncipe encantado, ou do beijo de amor verdadeiro. Mas sim da garota que é estimulada a lutar por seus objetivos. Nessa história, cheia de magia e encantamento, mostra-se que sonhar é preciso, mas lutar pelos sonhos é fundamental. Os momentos de comicidade e os de magia, onde os vestidos se transformam no palco, divertem e encantam as crianças de todas as idades.

Sinopse – Antonela vive uma vida real, com seus percalços e suas alegrias, mas carrega em si, o otimismo, a satisfação de ser quem é, e de alguma forma sente que as coisas serão melhores, não só por encontrar um “Grande Amor” ; ; ; ;, mas por ter a chance de viver uma nova experiência. Uma trama conhecida, mas cheia de discussões atuais. Com pitadas de humor e, claro, um pouquinho de magia,”Cinderela” é um Conto de Fadas sim! Com beleza e leveza nos mostra que acreditar é imprescindível, e que ser bom e perseverante vale à pena, e essa ideia nunca será ultrapassada.

Ficha técnica – Direção e dramaturgia: Vladimir Camargo. Com: Ellen Navarro, Cristina Guimarães, Rosangela Torrezin, Letícia Nogueira, Rosangela Torrezin, Bianca Mellace, Edivaldo Zanotti e Cadu Gouvea. Cenário: Vladimir Camargo. Figurinos: Edivaldo Zanotti. Maquiagem: Gustavo Zanotti. Perucas: Franc isco Nicioli. Iluminação: Iaiá Zanatta. Operação de luz: Iaiá Zanatta. Sonoplastia: Vladimir Camargo. Operação de som: Eduardo Barbieri. Produção Executiva: Edivaldo Zanotti . Realização: Cia Paulista de Artes. Classificação indicativa – livre. Recomendada para crianças a partir de 3 anos .

Simbad, o Navegante

Dias 1, 8, 15, 22 e 29 de julho. Sextas-feiras 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)



A lenda, que já teve adaptações para o teatro, cinema, ganhou uma premiadíssima adaptação do Circo Mínimo. Em cena, estão o ator fundador do Circo Mínimo, Rodrigo Matheus (que também assina a dramaturgia da peça) e Ronaldo Aguiar – palhaço, bailarino e acrobata aéreo convidado que ganhou o Prêmio São Paulo de melhor ator pelo trabalho em Simbad, o Navegante. Por essa montagem, a diretora Carla Candiotto – que acaba de receber o Prêmio Governador do Estado Para a Cultura na categoria Arte Para Crianças pelo conjunto de sua obra – faturou o Prêmio São Paulo de melhor direção. Para adaptar a famosa hi stória do marujo Simbad, foi utilizada a versão de Mamede Mustafa Jarouche, pesquisador, tradutor e professor universitário da USP, que fez a primeira tradução direta do clássico árabe Mil e Uma Noites para o português.

Ficha técnica – Adaptação: Carla Candiotto, Alexandre Roit e Rodrigo Matheus. Direção: Carla Candiotto. Elenco: Rodrigo Matheus e Ronaldo Aguiar. Cenografia: Marco Lima (espaço cênico) e Rodrigo Matheus (estruturas em bambu). Figurino: Olintho Malaquias. Iluminação: Wagner Freire. Operação de luz: Gabriel Greghi. Trilha sonora: Aline Meyer. Operação de som e montagem: Thiago Capella Zanotta. Fotografia: Paulo Barbuto. Administração e Produção: Luciana Marcon. Manejo de bambu: Integral Bambu DF – Marcelo Rio Branco.& amp; amp; amp; nbsp;Assessoria de Imprensa: Arteplural (Fernanda Teixeira). Direção de produção: Rodrigo Matheus. Realização: Circo Mínimo. Classificação indicativa – livre. Recomendado para crianças a partir de 5 anos.

O Pequeno Príncipe

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 (Sábados) Dias 3, 10, 17, 24 e 31 de julho (Domingos,) 16 horas

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)







O Pequeno Príncipe mora no asteroide B-612 com uma rosa, baobás e três vulcões. Um dia ele pega carona numa revoada de pássaros e vai em busca de novos mundos e pessoas. Depois de passar por diversos planetas e conhecer inusitados personagens, como, o Rei, o Homem de Negócios e o Vaidoso, acaba caindo no planeta Terra, em pleno deserto do Saara. Na Terra conhece o narrador, que coincidentemente sofreu uma queda de avião no mesmo local. Adaptada e dirigida por Ian Soffredini, a peça é uma releitura da obra homônima escrita pelo aviador francês Antoine de Saint-Exupéry, publicada em 1943. O livro se tornou um clássico da literatura universal, traduzido em mais de 220 idiomas e dialeto s.

Dramaturgia e Direção: Ian Soffredini. Baseado no livro de Antonie de Saint-Exupéry. Elenco: Patrick Aguiar, Alana Bortolini, Amanda Zucchi, Danilo Martucci, Thiago Toledo, Ana Cecília Moretto, Camila Fávero. Direção de Arte: Sidnei Caria. Cenografia, Figurino, Bonecos e Máscaras: Sidnei Caria, Silas Caria e Tete Ribeiro. Costureira: Cidinha André. Direção de Bonecos: Wanderley Piras. Música Original: Ricardo Severo. Fotografia, Dire&am p;am p;am p;cc edil;ão de Fotografia: Will Siqueira. Desenho de Luz: Diego Rocha. Produção Executiva e Administração: Will Siqueira. Assessoria de Imprensa: Claudio Marinho. Coordenação de Marketing: Emanoela Abrantes. Criação: Marjorie Costa. Mídias Sociais: Renata Castanho. Equipe técnica: Diego Rocha e Vinicius Souza. Realização: Jornaleiro Participações e Serviços Teatrais. Classificação indicativa – livre. Recomendada para crianças a partir de 3 anos .

Piratas do Caramba

Dias 2, 9, 16, 23 e 30 (Sábados) e Dias 3, 10, 17, 24 e 31 de julho (Domingos), 17h40

Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia)



Barnabé (Ângelo Luchezi), Capitão Pantufa (Rafael Pequeno) e Espadinha (Vanessa Bonandi) passam o tempo recolhendo lixo dos oceanos por onde navegam. Em uma manhã, suas vidas monótonas são transformadas por uma misteriosa girafa, que pode levá-los até um tesouro perdido. Ficha técnica – Duração – 60 minutos. Recomendada a partir de 3 anos. Elenco – Rafael Pequeno, Vanessa Bon andi e Angelo Luchezi. Direção e Roteiro: Rafael Pequeno. Sonoplasta e iluminação: João Paulo Moraes. Contra-Regra: Jean Bueno. Trilha sonora original: Rafael Pequeno, Danilo Adriano, Marcelo Souza As fotos foram tiradas por Marcelo Souza. Classificação indicativa – livre. Recomendada para crianças a partir de 3 anos .

Os Céus e suas Histórias

Dias 10, 17, 24 e 31 de julho (Domingos), às 11h00



Voltado para bebês e crianças pequenas, o espetáculo “Os Céus e Suas Histórias” é baseado no livro “The Heavens and their story”, do casal Maunder. Trata-se da história de Annie, uma das primeiras mulheres cientistas de quem se tem notícia. Ela obteve destaque na área da astronomia e projetou sua própria câmera fotográfica conseguindo uma imagem, até então inédita, de um eclipse solar. A curiosidade, a dúvida e a sede de conhecimento movem nossa protagonista nesse caminho cheio de novidades. E é através de elementos da dança e jogo de luz e sombra que se cria uma atmosfera lúdica que conduz os pequenos especta dores por uma viagem interespacial. O grupo enxerga o bebê como um pesquisador nato que possui sua lógica própria de conhecimento e aprendizado, por isso cada descoberta é dividida com o público que, ao final da encenação, é convidado a explorar o espaço cênico interagindo com cenário, adereços e elenco.

Ficha técnica – Direção: Elenira Peixoto. Elenco: Júlia Mariano e Thiane Lavrador. Treinamento de luz e sombra: Liana Yuri. Sonoplastia: Lucas Pinheiro Paiva. Iluminação: Ariel Rodrigues. Figurinos: Luana U. Costureira: Marcela Pupatto. Cenário: Elenira Peixoto. Cenotécnico: João Donda. Assistência de produção: Henrique Reis . Fotos: Lyvia Gamerc. Produção: 2 Mililitros Cia Teatral. & amp; amp; lt; b>Duração: 40 minutos. Classificação indicativa – livre. Recomendada para bebês e crianças pequenas .



Para roteiro – Festival de Férias. De 1 a 31 de julho de 2022 . Apresentações: segunda a sexta-feira, às 16h; sábado às 16 e 17h40. Domingo à ; ; ; ;s 11h, 16h e 17h40. Ingressos: Ingresso: R$ 60 e R$ 30 (meia). Teatro UOL – Shopping Pátio Higienópolis – Av. Higienópolis, 618 / Terraço / tel.: (11) 3823-2323 – Televendas: (11) / 3823 2423 / 3823 2737 / 3823 2323. Site

Vendas por telefone e no site do teatro / Capacidade: 305 lugares / Não aceita cheques / Aceita os cartões de crédito: todos da Mastercard, Redecard, Visa, Visa Electron e Amex / Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais têm os descontos legais / Clube Folha 50% desconto. Horário de funcionamento da bilheteria: segunda a quinta-feira, das 14 h às 16 h; sexta-feira, das 14h às 21h30; sábado, das 12h às 22h00; domingo, das 12h às 20h / Acesso para cadeirantes / Ar-condicionado / Estacionamento do Shopping: R$ 14,00 (primeiras duas horas) / Venda de espetáculos para grupos e escolas: (11) 3661-5896, (11) 97628-4993 /