Festival de Cinema Italiano terá drive-in no Pacaembu

SÃO PAULO, 11 NOV (ANSA) – A abertura da 15ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil terá uma sessão especial com a exibição da comédia “Odeio o Verão”, de Massimo Venier, em formato drive-in no estádio do Pacaembu, em São Paulo, no dia 17. O evento ocorre entre os dias 24 de novembro e 8 de dezembro.

“Em tempos de pandemia, é com coragem que nosso evento toma a iniciativa de ser o único Festival no Brasil a reunir seu público, em formato drive-in, no prestigioso estádio do Pacaembu, de modo a garantir a segurança de todos, mas também o prazer de estarmos juntos”, diz a organização do evento.

A comédia será exibida a partir das 20h30 e terá entrada franca – porém com limite de pessoas. Por isso, é necessário se inscrever.

Outra novidade da edição deste ano é que toda a programação clássica e contemporânea do Festival estará disponível para todo o Brasil por streaming, no resultado da colaboração entre a Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo (Italcam), idealizadora do projeto, e as Câmaras Italianas com sedes no Brasil – Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Por conta da pandemia de coronavírus Sars-CoV-2, o Festival terá apenas a sua versão virtual, com exceção da abertura.

O evento foi dividido em duas categorias: a Retrospectiva das Estrelas apresentará 12 dos “melhores filmes italianos de todos os tempos”, homenageando o cinema clássico do país europeu. Entre os destaques, estão “Gaviões e Passarinhos”, de Pier Paolo Pasolini, “O Carteiro e o Poeta”, de Michael Radfort, “A Aventura”, de Michelangelo Antonioni, além de “A Grande Beleza”, vencedor do Oscar 2014 de melhor filme estrangeiro, de Paolo Sorrentino.

A outra mostra é a Contemporânea, que conta com 12 longas inéditos no Brasil. Os destaques ficam por conta de “Padrenostro”, de Claudio Noce, o documentário “A Verdade Sobre a Doce Vida”, que revelará detalhes mantidos em sigilo, até então, sobre a produção do maior filme de Federico Fellini, e “5 é o Número Perfeito”, thriller de Igort baseado em sua história em quadrinhos.

O acesso à programação via streaming será disponibilizado através do site oficial do 15º Festival de Cinema Italiano (www.festivalcinemaitaliano.com). (ANSA).

Veja também