Festival de Cinema Italiano revela primeiros filmes de 19ªedição

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) – O Festival de Cinema Italiano divulgou nesta quarta-feira (9) a lista com os primeiros filmes inéditos de sua 19ª edição, que acontecerá entre os próximos dias 7 de novembro e 8 de dezembro e também fará uma retrospectiva sobre o humor da sétima arte em diversas regiões do Brasil e via streaming.

Além da seleção de obras, que inclui o documentário “Toquinho: Encontros e um violão”, dirigido por Erica Bernardini e escolhido pela Embaixada da Itália para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, também foram revelados o pôster oficial e o manifesto do festival, que celebram a força e a independência da mulher contemporânea.

Ao todo, a lista conta com 12 filmes inéditos, incluindo a comédia que registrou a maior bilheteria da Itália em 2024, “Um mundo à parte”, de Riccardo Milani, marido da atriz e cineasta Paola Cortellesi.

Há na seleção também o drama “Éramos Crianças”, de Marco Martani, que narra uma história tocante sobre amizade e vingança, e o longa “Romeu e Julieta”, de Giovanni Veronesi, que acompanha a trajetória de uma jovem atriz que assume uma identidade masculina para interpretar o papel de Romeu.

Destacam-se “Caracas”, o segundo filme dirigido pelo ator Marco D’Amore, uma adaptação do romance “Napoli Ferrovia”, de Ermanno Rea, e “Nascida para você”, de Fabio Mollo, baseado na história real de Luca Trapanese.

O festival ainda apresentará de forma exclusiva o recém-finalizado “Hey Joe”, de Claudio Giovannesi; “Mia”, de Ivano De Matteo; o “Penitente”, dirigido por Luca Barbareschi; “E se o meu pai”, da diretora estreante Solange Tonnini, no qual uma menina de 12 anos decide investigar os enigmas por trás da ausência do pai e descobre segredos familiares inesperados; além dos longas “A alma em paz”, de Ciro Formisano; e “Laf”, de Michele Riondino.

O destaque especial desta edição será a homenagem ao diretor italiano Matteo Garrone, com a exibição do longa “Io, Capitano” (“Eu, Capitão”, em português). Embora não seja um filme inédito nos cinemas brasileiros, a produção é relevante principalmente após ter vencido o Leão de Prata em Veneza. (ANSA).