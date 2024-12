Festival de Cinema Italiano chega ao fim com evento no Rio

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/12/2024 - 12:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 DEZ (ANSA) – A 19ª edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil chega ao fim nesta quarta-feira (11) com uma celebração inédita no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Rio de Janeiro.

Durante a festa, o público terá a oportunidade de assistir ao filme “Campo de Batalha”, do premiado diretor italiano Gianni Amelio, que concorreu ao Leão de Ouro no 81º Festival de Cinema de Veneza 2024.

A produção aborda a pandemia da gripe espanhola, que se alastrava no final da guerra, ampliando o impacto das narrativas pessoais. Com sua habilidade única para humanizar eventos históricos, Amelio convida todos a uma reflexão sobre o passado e sua relevância no presente.

Além disso, a cerimônia também será marcada pelo anúncio do filme vencedor do Prêmio Pirelli, cuja honraria homenageia o longa mais assistido no streaming durante o festival cinematográfico, destacando-se como uma escolha do público e reconhecendo a audiência digital.

“O Festival de Cinema Italiano é um evento importante na agenda anual e celebra a forte presença da cultura italiana no Brasil, onde a Pirelli contribui de forma significativa há quase um século”, diz Cesar Alarcon, CEO e Vice-Presidente Sênior da Pirelli para a América Latina.

A iniciativa no território fluminense foi viabilizada pela colaboração do Consulado Geral da Itália e do Instituto Italiano de Cultura do Rio de Janeiro, além de contar com o apoio do CCBB.

O Festival de Cinema Italiano teve início no dia 7 de novembro e esteve presente em cerca de 80 cidades e mais de 120 salas de projeção. A programação gratuita disponibilizou 29 produções do “Belpaese”, com uma seleção de 17 filmes contemporâneos e uma retrospectiva com 14 clássicos para homenagear o “humor do cinema italiano”. (ANSA).