Festival de Cinema de Veneza substitui filme de abertura

Challengers, uma produção de Luca Guadagnino com Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, não vai mais ser exibido no festival italiano.

A notícia foi anunciada neste sábado, 22, pela organização do Festival de Cinema de Veneza. A organização do evento informou que irá substituir o filme, inicialmente previsto para sua estreia, por Comandante, do diretor também italiano Edoardo De Angelis. A substituição foi anunciada em meio à greve em Hollywood.

Decisão da direção

O festival, que será realizado de 30 de agosto a 9 de setembro, havia anunciado no início de julho que seria aberto por Challengers, filme de Luca Guadagnino com Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Mas esse longa “não participará do festival por decisão da produção”, anunciou a nota.

O anúncio ocorre em meio a uma séria greve de atores e roteiristas, iniciada em 14 de julho, que paralisa a produção cinematográfica e televisiva norte-americana.

26 náufragos

Os atores cobram melhorias nos pagamentos que recebem pelas transmissões de suas produções, além de definições sobre o uso de inteligência artificial na indústria, entre outros pontos.

Inspirado em uma história real, Commanders narra a história sobre o resgate de 26 náufragos belgas ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial por um capitão de submarino interpretado pelo ator Pierfrancesco Favino.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

