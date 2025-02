Festival de Cinema de Veneza abre inscrições para participantes

VENEZA, 3 FEV (ANSA) – O Festival de Cinema de Veneza abriu nesta segunda-feira (3) as inscrições para filmes e projetos imersivos que queiram concorrer à seleção de sua 82ª edição, que acontecerá entre 27 de agosto e 6 de setembro no Lido de Veneza, na Itália.

Os interessados devem preencher um formulário de pré-seleção até 13 de junho no site da Bienal, seguindo as instruções do regulamento. Para a competição “Orizzonti Corti”, o prazo é 31 de maio, enquanto as candidaturas para “Venezia Classici” devem ser feitas até 5 de maio. A data limite para inscrever projetos no “Venice Immersive” é 8 de maio.

Para ser admitido na seleção da 82ª edição do evento é preciso propor obras de estreia mundial finalizadas após 7 de setembro de 2024. Além disso, os filmes não podem ter tido qualquer forma de distribuição ou difusão comercial na internet, nem ter participado de exibições públicas, abertas à imprensa ou de eventos cinematográficos.

O 82º Festival de Cinema de Veneza terá as seguintes seções: Venezia 82, Fuori Concorso, Orizzonti Corti, Venezia Spotlight, Venezia Classici e Venice Immersive.

A partir de hoje também estão abertas as inscrições para o Formulário de Serviços da Indústria, através do qual é possível solicitar apoio oferecido pela Venice Production Bridge, evento paralelo entre 28 de agosto e 3 de setembro dedicado à apresentação de projetos inéditos e obras em andamento para incentivar o seu desenvolvimento e implementação. (ANSA).