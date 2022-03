Festival de Cinema de Cannes suspende a Rússia

O Festival de Cannes, um dos mais prestigiados e famosos festivais de cinema do mundo, anunciou hoje (1) a suspensão de delegações oficiais russas na edição deste ano do evento, que ocorre entre 17 e 28 de maio, na cidade do sul da França.

O comunicado da organização do evento também informou que, a menos que a guerra da Rússia contra a Ucrânia cesse, o festival não vai aceitar a presença de pessoas relacionadas ao governo russo.

A equipe do festival se solidarizou com o povo ucraniano e disse se unir a todos os que se opõem a esta situação “inaceitável” e que condenam a atitude da Rússia e de seus dirigentes de bombardear a Ucrânia.

“Nós queremos, por outro lado, saudar a coragem de todas aquelas e todos aqueles que, na Rússia, se arriscaram a protestar contra a agressão e a invasão da Ucrânia. Há, entre eles, artistas e profissionais do cinema que não cessaram nunca de lutar contra o regime atual e que não podem ser associados a estes atos intoleráveis e aos que bombardeiam a Ucrânia”, disse o comunicado do festival.

