Festival de Cinema Brasileiro de Milão chega à 10ª edição

MILÃO, 19 SET (ANSA) – O “Agenda Brasil – Festival Internacional de Cinema Brasileiro de Milão” chega em 2023 à sua 10ª edição. O evento ocorre entre 26 de setembro e 8 de outubro no Anteo Palazzo del Cinema, na capital financeira da Itália, além de contar com uma série de eventos paralelos antes do início oficial.

Para celebrar o marco, foram escolhidos 18 longas, sendo 15 estreias e três sucessos de edições anteriores, entre ficção e documentários.

Os filmes são produções de todas as regiões brasileiras, de diversos gêneros, entre realismo fantástico, drama, biografias, policiais, entre outros.

O evento também assumiu o compromisso de abrir espaço para filmes feitos por mulheres e com questões femininas – neste ano, cinco filmes serão dirigidos por mulheres.

Todas as sessões serão gratuitas, mas sujeitas a lotação.

O calendário também conta com apresentações de livros, aulas de dança, concertos, oficinas de culinária, leituras de poesia e outros eventos.

“A cada ano vivemos um grande desafio: apresentar na Itália um panorama da produção cinematográfica contemporânea do Brasil, juntamente com outras expressões de sua cultura. Por isso, em 2023, celebramos a longevidade da Agenda Brasil e agradecemos ao público fiel ao festival, que é também responsável por sua existência e resistência”, declarou Regina Nadaes Marques, diretora da Associação Vagaluna, que organiza o evento com colaboração do Consulado-Geral do Brasil em Milão e apoio da Prefeitura de Milão.

A estreia contará com um brinde inaugural seguido da projeção de “Estranho caminho”, de Guto Parente, premiado no Tribeca Film Festival de Nova York.

Outro destaque, no dia 4 de outubro, é a exibição de “Noites Alienígenas”, de Sérgio de Carvalho, que retrata a juventude do Amazônia urbana do Acre em meio ao crime organizado.

Entre os flashbacks, no dia 8 de outubro, será a vez de “A luneta do tempo”, produção do cantor e compositor Alceu Valença, que apareceu no festival de 2015.

Já o encerramento será com “Elis & Tom, só tinha de ser com você”, de Roberto de Oliveira e Jom Tob Azulay.

A programação completa está disponível em https://vagaluna.it/agenda-brasil/agenda-brasil-milano/agenda-br asil-milano-2023/. (ANSA).

