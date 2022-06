Festival de cinema BlackStar terá pela primeira vez um brasileiro em sua curadoria

O BlackStar Film Festival, tradicional evento de cinema voltado para produções realizadas por artistas não-brancos, especialmente negros e indígenas, que acontece na Filadélfia (EUA), terá pela primeira vez a participação de um profissional brasileiro em sua curadoria, o pesquisador, curador e crítico Heitor Augusto.

A edição deste ano, que acontece entre os dias 3 e 7 de agosto, terá um formato híbrido, e celebra narrativas da diáspora africana e comunidades globais não-brancas, por meio de filmes, painéis, debates e festas.





Augusto integra o grupo de programadores de curtas-metragens, que também conta com profissionais de países como Estados Unidos, México, Egito, Canadá entre outros.

Mas o pesquisador não é a única presença brasileira na 11ª edição do BlackStar, os filmes “Meus Santos Saúdam Teus Santos”, de Rodrigo Antônio, e “Manhã de Domingo”, de Bruno Ribeiro, devem ser exibidos no festival.

O curador fala sobre a importância de participar da seleção dos filmes de um festival desse tipo. “Contribuir com a construção da curadoria do BlackStar foi uma experiência genuína de partilha e um real intercâmbio de experiências. O trânsito de perspectivas me alegra: um profissional do Sul Global trabalhando para um evento do Norte Global que, por sua vez, está comprometido com narrativas racializadas de todo o mundo. Estou animado para conversar com o público da Filadélfia sobre os filmes”, diz Augusto.

Antes da curadoria para o BlackStar, Augusto já fez parte, entre outros, do júri da Mostra de Cinema de Tiradentes, da comissão de seleção para o Festival de Brasília, e do prêmio Teddy Award, do Festival de Berlim, que premia as melhores produções com temática LGBT.