Festival de Cannes começa com apelo de Zelenskiy ao cinema mundial

Por Mimosa Spencer

CANNES, França (Reuters) – O Festival de Cinema de Cannes começou nesta terça-feira com lotação no tapete vermelho, uma cerimônia repleta de estrelas e um apelo do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que o mundo do cinema se manifeste contra a guerra em seu país.





“Precisamos de um novo (Charlie) Chaplin para provar que hoje o cinema não é silencioso”, disse Zelenskiy, referindo-se à sátira de Charlie Chaplin a Adolf Hitler no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939.

“Temos que ser vitoriosos. Precisamos do cinema para garantir esse final, que toda vez seja do lado da liberdade”, disse o líder ucraniano por meio de um vídeo ao vivo de Kiev durante a cerimônia de abertura do festiva, marcando um ponto político nos procedimentos festivos.

Os organizadores do evento estenderam o tapete vermelho no início do dia, enquanto estrelas e representantes do cinema se reuniram para o evento do 75º aniversário, trazendo de volta o burburinho e o glamour ao balneário da Riviera Francesa, além de discussões sobre o papel do cinema durante os tempos de conflito.

O festival começou com a exibição do filme de zumbi “Coupez!”, de Michel Hazanavicius, que se juntou aos membros do elenco Bérénice Bejo e Romain Duris no tapete vermelho.

Na cerimônia de abertura, o presidente do festival, Pierre Lescure, entregou a Forest Whitaker uma Palma de Ouro honorária pelo conjunto da obra, provocando aplausos de pé.

“Uma Palma honorária para o artista, o cineasta, o embaixador da Unesco, simplesmente, um cidadão do mundo”, disse Lescure.