Festival de Cannes começa com prêmio para Robert De Niro

CANNES, 13 MAI (ANSA) – O Festival de Cannes começou nesta terça-feira (13) com a entrega de uma Palma de Ouro honorária para o ator norte-americano Robert De Niro e o filme “Fuori”, do diretor italiano Mario Martone, na disputa pelo prêmio da Seleção Oficial de sua 78ª edição.

A cerimônia é apresentada pelo ator francês Laurent Lafitte e foi aberta com a exibição do filme “Partir un jour”, primeiro longa-metragem de Amélie Bonnin com Juliette Armanet, em um clima politizado, com uma carta aberta de condenação à campanha militar israelense em Gaza, que gerou pressão sobre o júri.

Ao todo, são 22 filmes na competição, incluindo o italiano “Fuori”, de Martone, que retorna à competição três anos depois de “Nostalgia”. Baseado no romance de 1983 “L’università di Rebibbia”, o drama biográfico é estrelado pela atriz Valeria Golino e narra a história da escritora Goliarda Sapienza, que foi detida por roubar algumas joias, mas vive uma experiência de renascimento ao encontrar com alguns jovens presos.

O Brasil também está presente na briga pela Palma de Ouro com “O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.

O longa-metragem, estrelado por Wagner Moura, se passa no Recife nos anos 1970, durante a Ditadura Militar Brasileira.

Além da disputa principal, a Itália também contará com dois representantes na mostra paralela “Un Certain regard”, destinada a filmes com estilos inusitados e histórias não tradicionais.

São eles: “Testa o croce?”, de Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, e “Le città di pianura”, de Francesco Sossai.

O primeiro é um faroeste estrelado pela atriz francesa Nadia Tereszkiewicz , o italiano Alessandro Borghi e o ator americano indicado ao Oscar John C. Reilly. O longa é inspirado na lenda da Itália pós-unificação, quando nos arredores de Roma os cowboys americanos e os italianos se desafiavam para ver quem era melhor em domar cavalos selvagens. Reza a lenda que os italianos venceram.

Já a obra de Sossai é ambientada no Vêneto, região no norte da Itália que o diretor explora como se fosse um continente.

(ANSA).