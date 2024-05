Festival de Cannes adota inteligência artificial para auxiliar na segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/05/2024 - 11:16 Para compartilhar:

Cannes decidiu adotar a inteligência artificial para reforçar o serviço de segurança do festival de cinema neste ano, um bom teste dois meses antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

Com sua infinidade de estrelas, uma multidão que tenta se aproximar dos astros e 4.500 jornalistas credenciados, o festival (de 14 a 25 de maio) será monitorado em 2024 por 17 “câmeras de videovigilância com uso de Inteligência Artificial (IA)”, anunciou a prefeitura da cidade costeira.

Este dispositivo foi instalado “a título experimental” em torno do Palácio dos Festivais, a área mais vigiada, onde ocorrem as exibições e estão, entre outros astros, Francis Ford Coppola e George Lucas, que receberá uma Palma de Ouro honorária, Emma Stone, Selena Gomez, Catherine Deneuve e Demi Moore.

Esta tecnologia permitirá ao centro de proteção urbana (CPU) “detectar eventos ou comportamentos considerados suspeitos ou de risco” e ajudar a identificar pacotes abandonados, presença de armas, pessoas no terreno ou qualquer movimento de multidões, detalhou a administração municipal.

Esses “meios tecnológicos adicionais de vigilância” podem ser utilizados nesta edição graças “à lei relativa aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024”, segundo o prefeito de Cannes, David Lisnard.

Estas câmeras serão associadas “à rede de videovigilância mais densa da França”, que conta com mais 884 câmeras, ou seja, “uma por cada 84 habitantes”, para “tornar o dispositivo de segurança mais eficaz”, acrescentou Lisnard.

Outro suporte técnico serão os “462 botões de chamada de emergência, conectados diretamente ao CPU”.

O município de Cannes decidiu ser pioneiro nesta implantação. Os botões estarão disponíveis “em espaços públicos, bem como em escolas, creches, edifícios e instalações públicas, locais de culto e lojas”.

Segurança particular

Cannes conta com 200 policiais municipais e 66 agentes de vigilância, e o Ministério do Interior disse à AFP que o aparato de segurança será complementado com quatro unidades móveis, com 100 agentes cada, como nos anos anteriores.

“O nível de segurança não vai diminuir’, garantiu à AFP um representante da Prefeitura.

O próprio Festival contratou 400 agentes de segurança privada para controle e vigilância na área do Palácio.

Mas o festival também inclui inúmeras festas privadas organizadas nas praias e nas vilas.

Na praia Magnum, em frente ao hotel JW Marriott, que já acolheu festas de três filmes vencedores da Palma de Ouro, “serão implementados códigos QR, o que significa que todas as pessoas terão de ser previamente credenciadas por razões de segurança”, disse Frédéric Henry, assessor de imprensa da marca, à AFP.

Durante as festas que marcarão as noites da 77ª edição do Festival, com artistas como Iggy Pop, Mika, Justice e Nicky Doll, estarão presentes “entre 15 e 20 agentes” para garantir o lugar, assim como um adestrador de cães e um socorrista.

