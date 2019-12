Festival da Sanfona chega à sua 6ª edição

A 6ª edição do Festival Internacional da Sanfona será realizada de 26 a 28 de dezembro, às margens do Rio São Francisco, na cidade de Juazeiro, na Bahia, que faz divisa com Petrolina, em Pernambuco. Os shows são as principais atrações do evento, mas há também atividades paralelas, como exposição de sanfonas e oficinas.

Todo dia, após os workshops, ocorrem as Sanfona’s Jam Sessions, com participação dos sanfoneiros presentes na programação e músicos visitantes do evento. Mais informações no site: www.festivaldasanfona.com.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.