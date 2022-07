Festival celebra semana da mulher negra, latina e caribenha no Rio

Um show gratuito na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, comemora neste sábado (30) a Semana da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. Para a apresentação, um palco foi montado em frente ao Theatro Municipal e recebeu o nome de Elza Soares, em homenagem à cantora negra que morreu neste ano e foi uma das maiores divas da música brasileira.







As apresentações começam às 16h e vão até as 21h30. Estão previstos shows das artistas Liniker, Juliana Linhares, Annalú e Larissa Luz, que interpretou Elza Soares no musical Elza.

Além da música, o evento também terá uma edição especial da Feira Crespa, que conta com afro-empreendedores de setores como moda, cultura, arte e economia criativa, buscando o aumento do repertório dos participantes sobre a cultura afro-brasileira e sua história.

A iniciativa conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e faz parte do festival TIM Music Mulheres Positivas, que pretende dar visibilidade à equidade de gênero, ao combate à violência e ao assédio.