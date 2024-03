Festival Atemporal da Banda Calcinha Preta encanta Aracaju com espetáculo de 4 horas e também shows de Pablo e Raça Negra

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/03/2024 - 21:29 Para compartilhar:

A capital de Sergipe serviu de cenário para a estreia de “Atemporal”, festival apresentado pela banda Calcinha Preta no último sábado, 16 de março. Com duração de 4 horas, o espetáculo cativou mais de 10 mil pessoas, marcando a primeira edição do projeto que promete percorrer outras capitais do Brasil.

O público foi presenteado com performances dos talentosos integrantes da Banda Calcinha Preta, além das participações especiais de Marlus, Berg e Neto, que abrilhantaram ainda mais o evento. Os sucessos atemporais da banda levaram os espectadores à loucura, entre eles “Hoje a noite”, “Agora estou sofrendo”, “Você não vale nada” e “Por Amor”.

Além da apresentação principal, o Festival Atemporal contou com shows igualmente emocionantes de outros grandes nomes da música, como Pablo e Raça Negra.

Com uma noite repleta de momentos ilustres e emocionantes, o Festival Atemporal da Banda Calcinha Preta já se destaca como um evento imperdível para os amantes da boa música.

