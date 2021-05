‘Festival As Minas Gerais’: evento online debate mulheres na economia criativa

Começa nesta sexta-feira, 21, o Festival Minas Gerais, que irá falar sobre mulheres na economia criativa. O evento gratuito vai até o dia 23 e será totalmente online, transmitido no canal do Youtube da Cult Cultura , idealizadora do festival.

A diversidade é um dos principais eixos do evento, que traz bate-papos, shows, palestras, entrevistas, minidocumentários e intervenções artísticas, com tradução em libras.

Além do tema central, autoconhecimento e conexões foram outros assuntos escolhidos. A criadora e produtora do Festival Minas Gerais, Thais Polimeni, explica que teve a ideia de promover esse espaço de debate para que paradigmas da mulher no mercado de trabalho sejam quebrados.

“Existem muitos preconceitos para serem eliminados e direitos a serem alcançados. Ainda assim, as mulheres continuam criando, se desenvolvendo e se destacando. Por meio da apresentação das multiplicidades de potências, pretendemos estimular que todas continuem no caminho que acreditam”, disse ela ao Estadão.

“Autoconhecimento e conexões são essenciais para a saúde mental, especialmente em uma época pandêmica, que foi quando surgiu a ideia do evento. Percebo como o investimento nisso e o cultivo de relações saudáveis ajudaram muitas pessoas a vivenciarem essa situação de uma forma menos sofrida (tendo consciência dos privilégios de cada uma, é claro)”, afirmou Thais.

A produtora contou que as entrevistas foram gravadas remotamente e que a curadoria das convidadas e palestrantes foi baseada na diversidade. Além disso, a equipe é majoritariamente feminina, elas são 70% das pessoas envolvidas na produção. “Fizemos questão que mulheres negras, trans e periféricas fossem a maioria na programação do Festival”, iniciou ela.

“Ter contato com essa multiplicidade de vozes e vivências é essencial para que os grupos privilegiados descubram que há diferentes percepções, visões de mundo e modos de viver. Assim, a convivência passa a ser compartilhada, e não comparada. A diversidade tira a gente da competição e leva para a colaboração, contribuindo para a evolução em conjunto”, completou Polimeni.

Confira abaixo a programação do Festival das Minas

Sexta-feira, 21: Mulheres da Economia Criativa de Mauá (clique aqui para saber mais)

18h: Bate-Papo Artes Visuais em Mauá, com Marize Tamaoki, Kel e Cecilia Camargo

18h45: Live Painting Graffiti em Mauá, com Lela Dutosca Graffiti

18h55: Bate-Papo Dança e Carnaval, com Nonny Du Glamont, Izabela Vasques e May Afonso

19h40: Entrevista As Minas Gerais, com Patricia Angelotti

19h55: Empreendedorismo Criativo: A união do Carnaval com o Social em Mauá, com Laudiceia Santos

20h15: Documentário Patrimônio Cultural: O Lenço do Samba, do Grupo Samba Lenço de Mauá

20h30: Bate-Papo Moda & Arte com Juliana Ferraz, Cais, do Brechó da Cais, e Juci Santana

21h10: Entrevista As Minas Gerais, com Victória Lisbôa

21h25: Show Musical Isis Volpi

Sábado, 22: O Eu das Minas. Autoconhecimento e Criatividade (clique aqui para saber mais)

16h: Bate-papo Empreendedorismo na Economia Criativa, com Thais Polimeni, Mari Azzi, Taciana Mello e Fernanda Moura

16h45: Dicas de autoconhecimento e bem estar para profissionais da economia criativa, com Erika Altimeyer

17h: Bate-Papo Literatura e Autoconhecimento, com Renata Moniz, Lorena Portela e Giovana Madalosso

17h45: Interpretação Poética – Para chamar as coisas, com Karina Limsi

17h50: Empreendedorismo Criativo: Mulheres, Diversidade e Inclusão na Economia Criativa, com Maitê Schneider

18h20: Documentário Passarinho, de Águeda Amaral

18h30: Bate-Papo Podcasts de Autoconhecimento, com Natália Sousa, Helena Galante e Ana Holanda

19h25: Coreografia – Dentro, com Lu Ribeiro

19h30: Show musical Katú Mirim

Domingo, 23: O Nós das Minas. Conexões e Criatividade (clique aqui para saber mais)

16h: Bate-Papo Amizade no trabalho, com Thais Polimeni, Naná Karabachian e Fabiane Costa

16h45: Mini workshop Frientimacy: como construir amizades saudáveis, com Shasta Nelson (legendas em português)

17h: Bate-Papo Mulheres na Tecnologia, com Julieine Ferraz Nascimento, Sil Bahia e Amanda Graciano

17h45: Dança Basca – Arin-Arina, com Juliana Batista

17h55: Empreendedorismo criativo: Vanessa Soares e seus caminhos dançantes dentro da produção cultural, com Vanessa Soares

18h30: Mini workshop Afrofunk, com Taísa Machado, do Afrofunk Rio

18h45: Bate-Papo Arte Negra na Periferia, com Kelly Santos, Marlei Madalena da Boa Morte e Marlene Santana

19h30: Documentário Mulheres, de Elli Cafrê

19h45: Show musical Marcela Biasi

Veja também