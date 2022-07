Festeira, Yasmin Brunet diz que está curtindo a vida e longe da academia

Yasmin Brunet está sempre exibindo o corpão nas redes sociais. Em entrevista à Quem publicada neste domingo (31), a modelo afirmou que não está cuidando do corpo como antes. “Tenho que voltar a cuidar do corpo, admito. Estou comendo o que eu quero e estou sem malhar ultimamente”, revelou. “Não estou fazendo nada, sinto falta de ir à academia”, considerou.







Além do corpo, Yasmin mostra que curte bastante a vida noturna, com shows, baladas e restaurantes. “Adoro festa, já sempre vou pensando direto no after! Eu nunca bebi na vida. Curto sem bebida e já me jogo. Imagina se eu bebesse!”, brinca.