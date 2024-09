Festa particular de Travis Scott com 20 mulheres e a presença de Orochi teriam atrasado show do cantor no Rock in Rio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 15:29 Para compartilhar:

O cantor Travis Scott fechou a primeira noite de shows do Rock in Rio nesta sexta-feira, 14. Mas a sua apresentação não começou no horário programado, sofrendo atraso de 40 minutos.

Segundo informações do portal “Leo Dias”, o atraso do show ocorreu porque Scott estava se divertindo em uma festa particular em um quarto de hotel no Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem, o rapper Orochi também foi visto chegando no local.

Ainda de acordo com Leo Dias, cerca de 40 mulheres fizeram parte da reunião particular do artista e a animação acabou atrasando sua participação no Rock in Rio.

Ainda de acordo com o portal, Scott gastou, na quinta-feira, 12, cerca de R$ 170 mil no ‘Termas Solarium’, uma casa de entretenimento adulto de luxo no Rio de Janeiro, levando 20 mulheres para a suíte mais luxuosa do estabelecimento.