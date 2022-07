Festa do Redentor em Veneza reúne multidão e homenageia Ucrânia

VENEZA, 17 JUL (ANSA) – A tradicional Festa do Redentor reuniu mais de 100 mil pessoas em Veneza, na Itália, neste domingo (17), para acompanhar um show de luzes e fogos de artifício.

Neste ano, o tema escolhido para a queima dos fogos de artifício foi “a geminação de Veneza com a cidade ucraniana de Odessa é um hino à paz” Respeitando as regras de segurança, uma multidão esteve presente no centro histórico da cidade italiana, na “noite muito famosa”, aquela que há 500 anos Veneza lembra o fim da epidemia de peste (1575-1577).

Ao todo, foram 40 minutos de show, em que as cores do vermelho, azul e dourado dominaram o céu. No total, foram disparados 6,5 mil fogos de artifício, num total de 2,5 mil kg de material explosivo colocado em cinco grandes jangadas.

Segundo os organizadores, quase 30 mil pessoas presenciaram o evento na lagoa, nos barcos, enquanto que mais de 42 mil cidadãos estavam nas margens. Outros 25 mil indivíduos acompanharam os fogos de hotéis e restaurantes e das ilhas vizinhas. (ANSA)