Festa do Festival de Sanremo é evacuada por ameaça de bomba

SANREMO, 6 FEV (ANSA) – A histórica Villa Nobel, em Sanremo, na Itália, foi evacuada às pressas na noite desta segunda-feira (5) por uma ameaça de bomba.

No local ocorria uma festa de pré-estreia da 74ª edição do Festival de Sanremo, que começará nesta terça (6). Segundo a imprensa italiana, estavam presentes 27 dos 30 artistas e grupos musicais que competirão no tradicional festival musical.

A polícia isolou a área, bombeiros foram até o local e o esquadrão antibombas foi convocado.

A evacuação começou por volta das 23h (horário local), quando era servido um jantar. A causa teria sido um telefonema anônimo relatando a presença de um explosivo no edifício.

Entre os artistas presentes estavam, por exemplo, Negramaro, The Kolors, Ghali, La Sad, Dargen D’Amico e Sangiovanni.

A festa “Oltre il Festival” (Além do Festival) fez parte de um projeto da emissora Radio Mediaset com Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba e Radio Bella & Monella, como um ponto de encontro entre profissionais, artistas e convidados.

“Estávamos sentados às mesas quando as forças de segurança entraram e nos pediram para sair rapidamente, sem explicar.

Saímos e eles bloquearam a rua para inspeções. Agora voltamos para nossos hotéis”, disseram presentes da Radio Mediaset.

“A polícia chegou com lanternas e nos disse para sair. Tudo ocorreu com muita tranquilidade, mas as pessoas não puderam pegar seus pertences. Tudo ficou lá dentro”, relataram dois garçons que trabalhavam durante a festa.

Pessoas presentes relataram a entrada de cães farejadores.

As vias do entorno foram fechadas ao tráfego.

A Villa Nobel é um histórico imóvel de Alfred Nobel, cientista sueco que dá nome ao prêmio. Devido às grandes dimensões e número de cômodos, a inspeção pelos agentes de segurança pode demorar horas.

O Festival de Sanremo, evento musical que ocorre anualmente na cidade homônima da região da Ligúria, está previsto para ocorrer entre esta terça (6) e o próximo sábado (10). (ANSA).

