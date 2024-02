Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/02/2024 - 21:01 Para compartilhar:

SANREMO, 6 FEV (ANSA) – A histórica Villa Nobel, em Sanremo, na Itália, foi evacuada às pressas na noite desta segunda-feira (5) por uma ameaça de bomba.

No local ocorria uma festa de pré-estreia da 74ª edição do Festival de Sanremo, que começará nesta terça (6), com a presença de artistas participantes.

A polícia isolou a área, bombeiros foram até o local e o esquadrão antibombas foi convocado. (ANSA).

