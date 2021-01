Festa de swing em restaurante japonês tem fotos vazadas

Na última segunda-feira (25), uma festa de swing realizada em um restaurante japonês em Curitiba, no Paraná, no último sábado (23), se tornou alvo de investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR).

A investigação começou após a página Brasil Fede Covid, que faz denúncias de aglomerações na pandemia, publicar fotos de homens e mulheres seminus no estabelecimento conhecido como Izakaya Hyotan.

O local foi muito criticado nas redes sociais. Muitas das críticas reclamavam da aglomeração e também da falta de higiene por realizarem eventos sexuais em um local que serve comida.

A página responsável pela denúncia marcou as autoridades locais na publicação, como o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), o MPPR, e o governador do estado, Ratinho Junior (PSD).

Os políticos não se posicionaram a respeito da denúncia.

