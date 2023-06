Festa de música italiana levará canções de Franco Battiato ao RJ

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/06/2023 - 18:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 19 JUN (ANSA) – Por ocasião da “Festa della Musica Italiana”, o Rio de Janeiro receberá um show inédito do artista Franco Cava com os músicos do Quarter Black no próximo dia 21 de junho.

A apresentação será realizada na sede do Istituto Italiano di Cultura, a partir das 18h30 (horário local) e terá duração de 1h15. Ao todo, serão executadas 13 entre as mais conhecidas canções do compositor italiano Franco Battiato.

O show foi batizado de “Ti Porto con Me”, frase extraída da letra “Segunda-Feira”, única música de Battiato cantada em português.

O Quarter Black é formado por jovens da periferia de São Gonçalo que vieram do projeto social Orquestra de Cordas da Grota, da cidade de Niterói. Wendersom Alcipio, no violino, Ítalo Rafael dos Santos, no violino e percussão, Samuel Araújo, no violoncelo e Wellerson Botelho, no violão, formam o quarteto que acompanhará Cava.

Serviço: Data: 21 de junho de 2023 Horário: 18h30 Onde: Istituto Italiano di Cultura – Av. Pres. Antônio Carlos, 40 / 4o andar – Centro – Rio de Janeiro Entrada: Franca (ANSA).

