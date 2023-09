Festa de Andressa Urach conta com consumo explícito de drogas, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 12:08 Compartilhe

Mais uma polêmica de Andressa Urach! Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do portal IG, a festa da loira, que foi realizada na última terça-feira, 26, para promover o lançamento de um aplicativo de conteúdo adulto da influenciadora, o “Fetich”, teve o uso explícito e exacerbado de drogas.

Perline conversou diretamente com um dos fornecedores da festa e contou que a pessoa ficou horrorizada com o que viu na festa de Urach.

“As pessoas vieram cobrar a gente de que a comida tinha acabado. A gente chegou 20h30 e acabou às 22h30 com fila de 20 pessoas esperando para comer. Eu falei: ‘Se tiver que servir a noite inteira nessas condições ou você me paga o preço que eu cobro de buffet ou eu vou servir o pior produto possível pra baratear’”, disse a fonte do jornalista, preocupada com a imagem de seu produto.

“Todos os parceiros começaram a reclamar e os produtores também, como que vai fazer um evento de uma artista e ela não divulga? No meio do final da festa que a maioria [dos produtos] já tinham acabado, ela (Andressa) decidiu tirar as fotos. Não ia dar arroba [das contas nas redes sociais] e não ia ter divulgação. Era uma super escada para subir para descer o carrinho, lugar todo ‘bagaceira’, o pessoal usando droga no meio da gente e não queriam nem dar água”, revelou uma das prestadoras de serviço.

