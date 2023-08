Festa da Uva ganha nova rainha e exalta herança italiana

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/08/2023 - 19:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 AGO (ANSA) – A Festa Nacional da Uva, evento símbolo da Serra Gaúcha e que também celebra a cultura dos imigrantes italianos na região, tem uma nova rainha.

Lizandra Mello Chinali, representante do Esporte Clube Juventude, foi eleita em um concurso realizado na noite deste sábado (26), em Caxias do Sul (RS), como “soberana” da edição de 2024 do evento, que coincidirá com os 150 anos da imigração italiana em massa no Brasil.

Chinali tem 24 anos e disse que ser a rainha da Festa da Uva significa “criar um elo entre o passado, honrar os que vieram antes e ajudar a construir um belo futuro”.

Já Eduarda Ruzzarin Menezes, 26, do Recreio da Juventude, e Letícia de Carvalho, 27, da União das Associações de Bairros (UAB) e da Shaiane Paim Makeup, foram escolhidas como princesas.

A cerimônia, realizada no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, reuniu aproximadamente 2,5 mil pessoas, entre autoridades, convidados, imprensa, parentes das embaixatrizes e torcidas.

Em um discurso emocionado, as vencedoras mencionaram o sonho realizado e agradeceram o trabalho da Comissão Comunitária, as entidades que elas representam, além de famílias, torcidas e jurados: “Trabalharemos para honrar essa cidade que tanto merece. Juntamente com as embaixatrizes, a promessa é fazer uma festa maravilhosa, épica e inesquecível”.

As três eleitas foram premiadas com uma viagem de sete dias para a Praia do Forte (BA) e um semestre de aulas de italiano da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Já a rainha também terá direito a um curso de pós-graduação na UCS, de acordo com sua área profissional.

A soberana e as princesas foram escolhidas entre 15 candidatas por um corpo de sete jurados, incluindo o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso. Os critérios levaram em conta quesitos observados pela Comissão Social durante o pré-concurso, entrevistas com o júri das candidatas e os desfiles da noite da premiação, um geral e outro individual, em que elas usaram trajes típicos representando a história da imigração italiana e da própria Festa da Uva.

Durante a cerimônia, Fernando Bertotto, presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, disse que o evento é feito por “pessoas que amam o nosso legado, valorizam a nossa identidade e estão conectadas com o propósito de fortalecer o turismo”.

“Nosso passado, retratado pelas nossas tradições e a rica cultura que trazemos de nossas famílias, hoje espelha nossa cidade em progresso e perspectiva de futuro”, ressaltou.

Já o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, destacou que a rainha e as princesas da Festa da Uva “representarão a grandiosidade e o espírito da gente dessa terra, compartilhando nossa hospitalidade e alegria por onde passarem”.

A edição de 2024 do evento acontece entre 15 de fevereiro e 3 de março, tendo como tema o slogan “Caminhos e Lugares”. (ANSA).

