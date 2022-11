Festa compartilhada vira febre em buffet e é opção até para baile de debutante

Paty Moraes Nobrei Paty Moraes Nobre - https://istoe.com.br/autor/paty-moraes-nobre/ 10/11/2022 - 11:36 Compartilhe

Você já ouviu o termo festa compartilhada? A opção de evento vem conquistando brasileiros em tempos difíceis. E o fato de poder comemorar com economia de mais de 50% no orçamento, fazendo a festa em um buffet, atrai cada vez mais adeptos.

“A plataforma surgiu como ideia no final de 2019 quando ganhamos o prêmio de inovação do ano na feira do Sebrae, mas só começou a operar em março de 2022 quando as festas foram liberadas após as restrições por conta da pandemia”, explica Marcelo Golfieri, idealizador da Festou e CEO da rede Cata-vento de buffets.

O sistema permite que a pessoa escolha o local da festa, quantidade de convidados, cardápio e atrações, montando seu próprio camarote de acesso exclusivo, dentro da área do buffet.

“O modelo incentiva a socialização de pessoas da mesma forma como já acontecem em outros serviços. Por exemplo, quando você comemora o aniversário em um restaurante ou parque de diversões, acaba dividindo o espaço com quem não conhece e está tudo bem. O mesmo acontece com a festa compartilhada. O compartilhamento em si acontece nas áreas comuns dos brinquedos e o que fazemos é disponibilizar às famílias “camarotes” onde podem ter uma decoração e um espaço reservado para os seus convidados”, detalha.

De acordo com o executivo, somente este ano já foram realizadas mais de 150 festas compartilhadas, atendendo uma média de 4 a 6 famílias por evento. Além da economia, a segurança é um diferencial do negócio.

É importante salientar que, por exemplo, para uma festa compartilhada nas mesmas condições de convidados, a economia gira em torno de 30 a 35%.

“Ou seja, uma festa de 50 convidados exclusiva custa, com cardápio básico, cerca de R$ 5000. No modo compartilhado, a família pagará cerca de R$ 3200. A economia pode ser maior se a família quiser convidar menos pessoas, por exemplo, com um camarote exclusivo. Aí sim, por exemplo, uma festa para 20 pessoas sai por R$ 2000, dividido no cartão, com local, brinquedos, alimentação, segurança, bebida, decoração e estrutura, sem ter que se preocupar com mais nada”, fala o CEO.

Sandra Belato aprovou o sistema na festa de 15 anos de sua filha, Júlia. A assistente administrativa, que mora em São Paulo, realizou esse sonho em julho.

“Conheci o sistema a partir de uma pesquisa que fiz e amamos e aprovamos. Minha filha até dançou a valsa com o pai. Os convidados amaram, e até um dos colegas dela disse que foi uma das melhores festas que ele já foi. Eu me senti realizada e feliz por poder proporcionar isso pra ela e, como sou separada do pai, nós dividimos os custos da festa, que foi inesquecível mesmo”, disse a cliente.

Os poucos mais de 35 convidados curtiram a festa compartilhada no mesmo espaço em que mais outras duas famílias comemoravam aniversários de outras duas crianças que também se conheceram ali, no evento.

“Brinco que somos o Uber das festas do momento”, finaliza Golfieri.

