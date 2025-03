Festa, ausência em clássico e treta com cantor: Neymar revida ataques e provoca

O retorno de Neymar ao Santos, no começo deste ano, foi um marco histórico para o clube e trouxe uma forte onda de esperança aos torcedores. No entanto, neste domingo, 9, a empolgação acabou dando lugar à frustração pelo fato de o jogador não entrar em campo no clássico contra o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista 2025.

O jogador reclamou de desconforto na coxa esquerda, sentido desde as quartas de final contra o Red Bull Bragantino. O atacante explicou sua ausência nas redes sociais: “Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto, isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente, faz parte do futebol! Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes, para lutar pelos nossos objetivos.”

A decisão de não jogar teria sido, inclusive, compartilhada com a comissão técnica da seleção brasileira. Neymar foi convocado para os jogos das Eliminatórias, contra Colômbia e Argentina, dias 20 e 25 deste mês. O departamento médico da seleção vai receber novas informações do Santos para avaliar se haverá alguma chance de corte.

Apesar da ausência dentro de campo, Neymar foi ao estádio, acompanhou o jogo do banco de reservas e incentivou seus colegas de time. Ainda assim, sua falta dentro do jogo gerou polêmica, especialmente após o Santos ser eliminado. O Corinthians venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena, garantindo vaga na final do Paulistão.

Incomodado com a onda de críticas e ironias pelo desfalque, o atleta respondeu a um internauta: “Fica quieto que é melhor, fera”, disse Neymar.

Outros seguidores questionaram o fato de Neymar ter curtido o Carnaval na Sapucaí ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e de alguns amigos, mas depois alegar dores e não jogar. Teorias surgiram, desde suspeitas de que ele já sabia da derrota do time até insinuações de que ele prioriza a vida de festas em vez do futebol. Houve até quem sugerisse que ele desistisse da carreira de jogador e seguisse apenas como sócio-proprietário do Santos, já que, como revelei com exclusividade, Neymar acertou a compra de 90% das ações do Santos junto com um sheik árabe e, agora, eles aguardam os trâmites para oficializar a transição do Santos para SAF.

A noite ainda guardava mais polêmica. Um comentário feito pelo cantor MC Hariel nas redes sociais esquentou o debate na web. “Vamboraaaa @neymarjr, deixa pro Brasileirão, meu mano”, escreveu o artista, que também usou um emoji de risada. Neymar não deixou barato e respondeu: “Cheio de graça… vai chegar tua hora.” A troca de mensagens dividiu opiniões: enquanto alguns viram como uma simples brincadeira, outros interpretaram como uma corajosa provocação do MC em um momento delicado para o craque.

Apesar das críticas e do momento turbulento, a expectativa agora se volta para o Campeonato Brasileiro, principal competição nacional e o maior desafio do Santos na temporada. Com Neymar em campo e um elenco fortalecido, o torcedor sonha com um feito que não acontece desde 2004, quando o Peixe, comandado por Vanderlei Luxemburgo, conquistou seu último título brasileiro, que, na época, tinha no elenco nomes como Robinho, Elano, Deivid e Léo.

Seja como jogador ou sócio, Neymar tem a chance de trazer mais brilho à história do time do seu coração. A torcida do Santos deposita no craque o sonho de ver o clube de volta ao topo do futebol brasileiro.

Novos negócios

O apresentador Ratinho segue expandindo seus negócios no setor hoteleiro. Empresário e dono de um império bilionário que inclui emissoras de rádio, televisão e fazendas de café, ele busca novos investimentos no turismo. Em 2021, Ratinho tornou-se sócio de um resort de R$ 150 milhões na cidade de Bandeirantes, no Paraná, voltado ao turismo religioso.

Agora, quase quatro anos depois, o comunicador procura parceiros para viabilizar a construção de um grande hotel em Foz do Iguaçu, um dos principais destinos turísticos do Brasil. O Grupo Massa, do qual é proprietário, já possui dois hotéis no modelo fast sleep no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Não tem volta

O diretor Wolf Maya abriu o jogo sobre a queda de audiência das novelas da Globo e descartou um retorno à emissora. “As audiências que eram cinquenta viraram vinte e cinco. Eles têm que fazer alguma coisa, mas não serei eu”, disse à Veja. Após 30 anos de casa, o diretor foi dispensado em 2016.

Em família

Pela primeira vez, Marcelo Novaes posa ao lado dos filhos Pedro e Diogo em uma campanha publicitária. A família estrela a partir desta segunda-feira, 10, a nova coleção masculina da Hering para o outono. Pedro, fruto do relacionamento de Marcelo com Letícia Spiller, estar no ar como protagonista da novela A Garota do Momento na Globo, provando que herdou talento e beleza.

Faturando

Marina Ruy Barbosa é a nova embaixadora da BYD no Brasil. A atriz estreou a parceria no Desfile das Campeãs, no Rio, ao lado do luxuoso U9, hiperesportivo 100% elétrico da marca. Conectando sustentabilidade e sofisticação, Marina promete elevar o prestígio da eletromobilidade no país.

Além da folia

No Dia Internacional da Mulher, Deborah Secco levou à Sapucaí uma mensagem poderosa: mais pesquisa sobre o corpo feminino. Em ação com o Grupo Boticário, a atriz segurou a imagem de um exame para chamar atenção ao movimento #PesquiseMeuCorpo A iniciativa visa impulsionar estudos científicos sobre a saúde da mulher, em parceria com o Hospital Albert Einstein. Criativo e necessário!

