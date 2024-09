Festa 100% Favela + Mulher homenageia as rappers neste sábado, em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2024 - 19:09 Para compartilhar:

No dia 14 de setembro (sábado), ocorre a festa 100% Favela + Mulher, evento anual que acontece na Favela Godoy, no bairro do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. Realizado pela Cúpula Negredo e pelo Instituto Periferia Ativa, o evento tem início às 15 horas e parte de uma iniciativa local comunitária para celebrar os artistas e moradores da região. Em sua 24ª edição, este ano a festa coloca seu holofote sobre as mulheres do rap, trazendo em seu line up importantes nomes do cenário, incluindo também atrações indígenas e LGBTQIA+.

“O evento esse ano é dedicado às mulheres. Buscamos trazer mais visibilidade para elas e abrir o espaço que às vezes falta no rap, que não é de igual pra igual democraticamente falando. Até para incentivar outros festivais e romper com o machismo. Demoramos até pra fazer isso. É necessário esse espaço”, conta Ylsão do Negredo, um dos idealizadores da festa.

Serão mais de 30 atrações, entre elas Mano Brown (que todos os anos encerra a celebração), os anfitriões do grupo Negredo, Cris SNJ, Shirley Casa Verde, Dow Raiz, Amanda NegraSim, Maurício DTS, Big da Godoy, Salvador da Rima, Ayra Kopen, Mano Fler, Ana Preta, o coletivo Gansta e Poesia entre outros grandes nomes.

O evento trará ainda os grupos de dança Lords of Krump e Stylo Urbano; nos toca discos DJ Yasmin e DJ Simmone Lasdenas, e como mestres de cerimônia Mikaela Saymon e Mano TI. É a primeira vez que a festa conta com uma apresentadora mulher. “É uma honra apresentar esse grande evento, que há 24 anos acontece na Zona Sul. 100% Favela é uma grande oportunidade às mulheres do rap, o evento dá essa importância pra nós, reconhecimento de igualdade e respeito” comenta Mikaela.

O evento propõe também a ressignificação da palavra “marginalidade” que promove um estigma negativo à população preta e periférica. Há muito tempo a palavra associa o que está à margem, o que é periférico com algo ruim, e a ideia é romper com esse conceito, delegando ao termo apenas a sua conotação geográfica.

“Tendo como base o papel do rap e da cultura periférica como forma de reduzir a entrada de jovens e adolescentes na criminalidade, a celebração é fundamental para que a população local comprove que os artistas que se apresentam no palco são verdadeiros exemplos de moradores da comunidade que venceram as dificuldades impostas por suas realidades para não seguir o caminho mais provável em suas vidas”, diz Ylsão.

No dia, estarão disponíveis produtos da Loja Negredo, e as vendas terão os valores revertidos para o Instituto Periferia Ativa. A ideia é que todos possam colaborar com o projeto, adquirindo um produto da 100% Favela. Evento aberto ao público:

SERVIÇO

100% Favela + Mulher

Data: sábado, 14 de setembro de 2024

Horário: a partir das 15h

Local: Favela Godoy

Endereço: Rua Adoasto de Godoy, nº 4 – continuação da Avenida Sabin (próximo ao metrô Capão Redondo, zona sul de São Paulo)

Entrada: Para colaborar com o Periferia Ativa, adquira qualquer produto da 100% Favela, cujo valor será revertido integralmente para a ONG

Classificação livre

Informações: www.facebook.com/festa100porcentofavela

PROGRAMAÇÃO

(sujeita a alterações)

Apresentação do Evento

Mikaela Saymon e Mano Ti

DJs Residentes

– DJ Simmone Lasdenas

– DJ Yasmim Og

LINE UP

– Mano Brown

– Negredo

– Maurício DTS

– Cris SNJ

– Amanda NegraSim

– Mano Fler

– Dow Raiz

– Ayrakopem

– Deborah Crespo

– Yuri Negredo

– Udeeog

– Os Mais Procurados

– 3kvolts

– Dory Oliveira

– Ingrid Sarauja

– Shirley Casa Verde

– Big da Godoy

– Vitinho RB

– Flow MC

– Danzo

– Diogo da VN

– Apenas Vp

– Salvador da Rima

– Ferréz

– Osmir

– Heltaaoo

– Ravi Lobo

– Periferia Ativa Show

– Ana Preta

– Janaina Jascone

– Gangsta e Poesias

(Tuca Lélis, Dona Kelly, Sharylaine, Kelly Neriah e Lauren Priscila)

Dança

Lords of Krump e

Stylo Urbano