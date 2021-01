Fertilizantes: Yara vende participação na Lifeco da Líbia

São Paulo, 4 – A norueguesa Yara Fertilizantes fechou um acordo com a National Oil Corporation (NOC) e a Autoridade de Investimentos da Líbia (LIA, na sigla m inglês) para vender sua participação na Libyan Norwegian Fertilizer Company (Lifeco, na sigla e inglês), junto com todos os direitos econômicos e todas as obrigações e responsabilidades inerentes ou relativos à empresa.

A Yara detinha 50% da Lifeco, enquanto a NOC e a LIA, detinham uma participação de 25% cada uma. O valor contábil do investimento da Yara é zero. Segundo comunicado divulgado pela norueguesa, a companhia espera registrar um pequeno ganho diminuindo impostos, antes dos resultados do quarto trimestre de 2020. Fonte: Dow Jones Newswires.

