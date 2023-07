Fertilizantes: Yara reverte lucro e tem prejuízo de R$ 298 mi no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2023 - 11:10 Compartilhe

São Paulo, 19 – A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara International reportou, nesta quarta-feira, 19, prejuízo líquido de US$ 298 milhões (US$ 1,18 por ação), no segundo trimestre de 2023, revertendo lucro líquido de US$ 667 milhões (US$ 2,61) registrado em igual período de 2022. A receita recuou 38,9% no mesmo comparativo, para US$ 3,943 bilhões ante US$ 6,453 bilhões no segundo trimestre de 2022.

Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recuou 84,35%, para US$ 237 milhões em comparação com US$ 1,514 bilhão um ano antes. Ao excluir itens especiais, o Ebitda do segundo trimestre deste ano teve recuo de 82,92%, comparado com igual intervalo de 2022, para US$ 252 milhões. Em comunicado, a Yara explicou que desde o quarto trimestre de 2022 os preços dos fertilizantes mantêm uma tendência de queda, colocando a indústria em um ambiente de margens baixas.

“A demanda europeia por nitrato retornou com o lançamento dos preços do nitrato da nova temporada, mas o sentimento geral do mercado variou ao longo do segundo trimestre por causa de flutuações contínuas nos preços de energia e de nitrogênio”, explica a empresa em nota. Apesar das quedas, “a evolução recente dos preços indica uma demanda mais forte daqui para frente”, disse o presidente e diretor executivo da Yara, Svein Tore Holsether.

As entregas de produtos da companhia foram 1,50% menores em comparação com o segundo trimestre do ano passado e atingiram 7,934 milhões de toneladas. A produção de fertilizantes acabados da companhia no período registrou baixa de 1,52%, para 4,398 milhões de toneladas, enquanto a produção de amônia caiu 16% para 1,418 milhão de toneladas.

Mesmo com as incertezas, a empresa afirmou que tem uma situação financeira robusta e que pagou dividendos de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre. Além disso, a Yara diz, na nota, que “considerará mais distribuições de caixa nos próximos trimestres, de acordo com sua política de alocação de capital”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias