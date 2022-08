Fertilizantes: Yara faz primeira remessa de adubos por cabotagem no País

Estadão Conteúdo 03/08/2022 - 9:30 Compartilhe

São Paulo, 3 – A Yara Brasil, subsidiária da fabricante norueguesa de fertilizantes, realizou na segunda-feira (1º) o primeiro embarque do insumo a granel por meio de cabotagem do País, informou a empresa em nota. Segundo a companhia, foram enviadas 15 mil toneladas de adubos especiais da sua unidade de produção de Rio Grande (RS) para sua misturadora em São Luís (MA). O produto foi enviado na segunda e deve chegar ao Maranhão em torno de sete dias.

A Yara afirmou que a operação vai abastecer principalmente os produtores de soja do Matopiba – região formada pelos Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, até então não atendidos pela companhia. “O mercado da fronteira Norte é o que mais cresce em termos de área plantada no País, e agora teremos mais uma opção de abastecimento para a região, com um produto nacional. Hoje o local trabalha majoritariamente com matéria-prima importada, então esta movimentação levará mais uma opção de abastecimento de fertilizantes”, disse na nota o vice-presidente comercial da Yara Brasil, Maicon Cossa.

Segundo a companhia, a operação, além de ser mais vantajosa operacionalmente, também é mais sustentável, já que seriam necessários 405 caminhões para o transporte do produto pelos mais de 3 mil km de rodovias entre Rio Grande e São Luís.

Cossa afirmou que a cabotagem tornou-se uma opção viável após os últimos avanços da BR do Mar, programa que visa aumentar a matriz hidroviária de transporte no Brasil. Ele cita que o programa, entre outras medidas, possibilitou a redução da taxa de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Marcante e desobrigou a necessidade de frota própria para aderir à modalidade. “Em um contexto em que a logística é um dos grandes desafios para a entrega dos fertilizantes para a safra de verão, contarmos com uma nova modalidade de transporte é fundamental para a segurança alimentar”, acrescentou.