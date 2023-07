Fertilizantes: Nutrien diminuirá produção de potássio no Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 9:37 Compartilhe

Toronto, 11 – A Nutrien anunciou nesta terça-feira (11) uma redução temporária na sua produção de potássio na província de Saskatchewan, no Canadá. Segundo a companhia canadense de fertilizantes, um dos motivos é a greve dos trabalhadores no porto de Vancouver, na costa oeste, que vem limitando a capacidade de exportação. A empresa disse que, em virtude da greve, a expectativa é de que o Ebitda (lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caia abaixo do limite inferior de sua orientação anterior para 2023.

No entanto, a greve não é o único motivo para a diminuição na previsão do Ebtida. Segundo a Nutrien, também devem interferir a interrupção do terminal de Portland, nos Estados Unidos, e os preços globais de potássio mais baixos do que o previsto anteriormente. Até agora, as greves afetam apenas a mina de Saskatoon, mas a Nutrien disse que, caso se estenda por um período mais prolongado, também pode afetar outras minas de potássio na província.

A greve se deu em parte por causa de preocupações de que a automação possa afetar empregos em centros críticos de importação e exportação no Canadá. Ela foi organizada por trabalhadores sindicalizados do International Longshore and Warehouse Union e teve início na semana passada. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias