Fertilizantes: lucro líquido da Nutriplant sobe 306% no 1º tri, a R$ 1,7 milhão

São Paulo, 11 – A Nutriplant, que atua no desenvolvimento e produção de micronutrientes de alta tecnologia para a indústria de fertilizantes especiais, registrou lucro líquido de R$ 1,7 milhão no primeiro trimestre de 2022 (encerrado em 31 de março), representando um acréscimo de 306,1% quando comparado ao lucro líquido de R$ 0,4 milhão realizado no primeiro trimestre de 2021.





Conforme comunicado da companhia, o Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 3,6 milhões, apresentando um acréscimo de 197,8% quando comparado ao valor de R$ 1,2 milhão realizado em igual período de 2021. “O principal fator que influenciou positivamente o Ebitda foi o aumento no faturamento, principalmente no mercado interno, que passou de R$ 28,1 milhões no 1T21 para R$ 39,5 milhões no primeiro trimestre de 2022”, disse a empresa, na nota.

No trimestre encerrado em 31 de março de 2022, a receita líquida da Nutriplant foi de R$ 34,3 milhões, valor 35,7% superior aos R$ 25,3 milhões de receita líquida realizada no mesmo período de 2021. O lucro bruto atingiu R$ 6,9 milhões no 1T22, 109,2% superior aos R$ 3,3 milhões realizados no primeiro trimestre de 2021.

As despesas gerais, administrativas e comerciais totalizaram R$ 3,62 milhões no primeiro trimestre de 2022, apresentando uma redução do porcentual sobre o valor da receita líquida (10,6% sobre RL), quando comparadas aos R$ 3,57 milhões gastos no mesmo período de 2021 (14,1% s/RL).