Fertilizantes: lucro da Heringer cai 94,9% no 4º trimestre, para R$ 45,8 milhões

A Fertilizantes Heringer, que está em processo de recuperação judicial, obteve lucro líquido de R$ 45,8 milhões no quarto trimestre do ano passado, informou a companhia na noite de sexta-feira (26). O resultado representa queda de 94,9% ante os R$ 899,7 milhões registrados em igual período de 2019. Segundo a companhia, a queda refletiu a base de comparação mais forte, já que no quarto trimestre de 2019 o lucro foi impulsionado por um resultado financeiro líquido positivo de R$ 1,2 bilhão.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 97,74 milhões no quarto trimestre de 2020, ante Ebitda negativo de R$ 43,29 milhões um ano antes. O desempenho foi motivado por um aumento da receita líquida e do lucro bruto, disse a empresa. A receita líquida cresceu 68% na mesma comparação, para R$ 821,07 milhões, com aumento do volume entregue e dos preços de venda.

O volume de fertilizantes entregue pela Heringer no quarto trimestre somou 475 mil toneladas, aumento de 45% ante as 327 mil toneladas de igual período de 2019. Do total, foram entregues 179 mil toneladas para culturas de café (38%), 98 mil toneladas para milho (21%), 40 mil toneladas para cana (8%), 29 mil toneladas para soja (6%) e 129 mil toneladas para as demais culturas (27%).

Em 2020, o a Heringer registrou prejuízo líquido de R$ 199,18 milhões, ante lucro de R$ 664,6 milhões em 2019. O Ebitda foi de 182,5 milhões, ante Ebitda negativo de R$ 117,66 milhões no ano anterior. A receita líquida aumentou 87,4%, para R$ 2,2 bilhões.

