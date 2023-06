Fertilizantes Heringer informa que leilão para OPA continua previsto para a terça-feira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2023 - 10:45 Compartilhe

A Fertilizantes Heringer informou em Fato Relevante ao mercado, publicado na noite da sexta-feira, 23, que o leilão para a Oferta Pública de Ações (OPA) continua previsto para a terça-feira, 27, no ambiente da B3. Segundo a Heringer, a companhia foi informada pela chinesa Eurochem, que adquiriu o controle da empresa no fim de 2021 por R$ 554,56 milhões, que a oferta “segue normalmente com o leilão na data originalmente prevista, de 27 de junho de 2023, e liquidação marcada para o dia 29 de junho de 2023”.

A Eurochem, de acordo com a Heringer, revisou o edital da OPA conforme as alterações solicitadas pelo colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em 24 de maio, a Eurochem solicitou a oferta pública de aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da Heringer por alienação indireta de controle da companhia.

Segundo a Heringer, na quinta-feira, 22, a CVM julgou em reunião extraordinária pedidos de suspensão da OPA feitos por acionistas minoritários da empresa.

“Em mencionada reunião, o Colegiado da CVM decidiu, por unanimidade, acompanhando as conclusões da área técnica e o posicionamento da ofertante, pelo não provimento do pedido de suspensão, tendo sido, contudo, requerida a exclusão do item (b) da Cláusula 5.10.1 do “Edital de Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Fertilizantes Heringer S.A.” (“Edital”), que tratava da renúncia de certos direitos pelos aceitantes da oferta”, esclareceu a Heringer.

O edital da OPA atualizado foi publicado pela empresa na CVM na última sexta-feira. A Heringer atualizou o valor da parcela inicial da OPA de R$ 12,96 para R$ 14,99 por ação, a ser pago na data de liquidação.

