Fertilizantes: BRFértil compra participação na prestadora de serviços Andali

São Paulo, 21 – A BRFértil, do setor de fertilizantes para agricultura, anunciou nesta segunda-feira (21) a compra da porção majoritária das ações do bloco brasileiro da Andali, empresa prestadora de serviços no setor. O valor do negócio não foi informado.

Em comunicado, a BRFértil explica que o bloco brasileiro representa 50% do capital da companhia e a BRFértil adquiriu 26,5% das ações. A CHS do Brasil, braço brasileiro da CHS Inc., maior cooperativa de grãos e energia dos Estados Unidos, mantém a participação de 50% das ações da Andali.

Em 2019, a BRFértil faturou cerca de R$ 400 milhões e para 2020 a expectativa é crescer 50% e ampliar o mercado de atuação em Mato Grosso. “Atualmente, dentro da nossa atuação, 70% das vendas estão concentradas no Estado do Paraná. A união com a Andali permitirá ampliar fronteiras e passaremos a ter um acesso seguro e competitivo no Estado de Mato Grosso, utilizando os serviços de uma empresa que é referência no setor”, comenta no comunicado Aluisio Schwartz Teixeira, presidente da BRFértil.

O mercado brasileiro de fertilizantes deve, nos próximos três anos, passar de 40 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento de cerca de 10%.

Veja também