Fertilizantes: Brazil Potash entra com pedido de IPO na Bolsa de Nova York

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 8:25 Para compartilhar:

A Brazil Potash entrou com pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM americana). A empresa de fertilizantes com sede em Toronto, no Canadá, informou nesta terça (20) que planeja listar ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) sob o símbolo GRO. A empresa não disse quantas ações listaria ou deu uma faixa de preço antecipada.

A companhia é controladora da Potássio do Brasil, que em abril obteve a primeira licença ambiental para a instalação da infraestrutura de exploração de potássio em Autazes (AM). A mina, o maior projeto de exploração de potássio no País, fica a 113 quilômetros de Manaus (AM). A Brazil Potash disse que registrou prejuízo de US$ 8,3 milhões em seu ano fiscal encerrado em 31 de dezembro, em comparação com um prejuízo de US$ 28,7 milhões no ano anterior.

A empresa planeja usar os recursos captados com o IPO principalmente para financiar suas despesas de desenvolvimento pré-operacional, bem como para capital de giro e propósitos corporativos gerais. (Com informações da Dow Jones Newswires).