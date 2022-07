Fertilidade! Principais alimentos para quem deseja engravidar Gravidez pode ser facilitada por uma série de hábitos alimentares que devem ser preservados após a concepção

Assim como na saúde geral, a alimentação tem um papel importantíssimo na fertilidade. Portanto, se você quer engravidar, saiba que sua dieta pode ser uma grande aliada.

Ao “UOL Viva Bem”, de onde são as informações, o ginecologista Alexandre Rossi, responsável pelo ambulatório de Ginecologia Geral do Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros e médico colaborador de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) explica que a importância da alimentação na fertilidade está relacionada à manutenção do peso.

De acordo com Alexandre, “a fertilidade aumenta quando os hormônios estão em ordem”. Em contrapartida, a obesidade pode “bagunçar” seus hormônios.

Além disso, o portal destaca que o ato de perder peso já melhora a ovulação e as taxas de gravidez. Isso porque, muitas vezes, condições acarretadas pelo sobrepeso causam alterações metabólicas que impedem a ovulação normal. E o mesmo vale para mulheres abaixo do peso, que podem ter dificuldades em ovular.

Principais alimentos para quem deseja engravidar

Frutas cítricas: segundo o portal, as frutas que contêm vitamina C, cálcio, potássio e folato “ajudam a manter o ciclo menstrual e os óvulos estáveis”.

Folhas verde-escuras: ricas em nutrientes que podem melhorar o processo de ovulação.

Peixes oleosos: peixes ricos em ômega 3 podem favorecer a concepção e beneficiar a saúde do embrião.

Frutas vermelhas: favorecem a saúde dos óvulos.

Alexandre ressalta, ainda, a importância de alimentos que contenham ácido fólico, ferro, zinco, vitamina A, selênio e iodo.

Quando o assunto são os hábitos alimentares, o ginecologista Carlos Moraes, especialista em infertilidade conjugal e médico do Hospital Albert Einstein, aconselha planejar refeições “coloridas” pelos vegetais, hidratar-se bem e realizar refeições em intervalos regulares.

Alimentos que não favorecem a fertilidade

Enquanto alguns alimentos são aliados da fertilidade, outros devem ser evitados por quem planeja conceber. É o caso de alimentos processados que contenham gorduras trans, cafeína, carboidratos refinados e bebidas alcoólicas.

Cuidados alimentares após a concepção

Após engravidar, é imprescindível que a gestante mantenha uma boa alimentação. Isso inclui continuar evitando substâncias como o álcool e a cafeína, que podem trazer complicações para a saúde do feto, bem como as gorduras, excesso de carboidratos e peixes crus — que podem conter micro-organismos nocivos.

Além disso, Carlos pontua a importância de uma alimentação rica em ferro, cálcio e vitamina C para gestantes. A melhor dieta para você, entretanto, deve ser indicada por seu médico de confiança.