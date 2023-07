Ferrugem tem pagode mais viral do Brasil e emplaca dois hits na parada do Spotify

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 10:40 Compartilhe

Olha como ele vem! Nesta sexta-feira, 21, Ferrugem é dono do pagode mais viral do Brasil. Isso porque “Saudade”, dueto com Luísa Sonza lançado em junho, figura na 60ª posição da parada Viral Songs Brazil do Spotify, sendo a faixa do gênero mais bem colocada atualmente.

Além disso, a música também aparece na lista principal da plataforma, o TOP 200. Porém, esse não é o único hit dele por lá. “Interessante”, single abre-alas do próximo álbum do artista, no momento é a 178ª canção mais executada no país, enquanto “Saudade” brilha no 186º lugar.

As novas músicas vêm para celebrar a nova fase criativa e artística vivida por Ferrugem. Outro sucesso recente, que deve ser incluído na tracklist do disco inédito, é “Me Perdoa”, parceria com a cantora IZA, lançado em setembro de 2022. A faixa chegou ao TOP 50 das mais escutadas do Spotify, alcançando a 36ª colocação.

