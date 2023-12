Ferrugem é condenado pela Justiça do RJ a pagar indenização a ex-deputado

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2023 - 18:35 Para compartilhar:

Ferrugem foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro em ação movida pelo ex-deputado estadual Luiz Novaes (PSB) por danos morais e deve pagar indenização de R$ 20 mil.

A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. O deputado denunciou uma publicação feita pelo pagodeiro na qual ele citava o seu nome durante o período das eleições de 2022.

O artista propagou a informação de que sua mãe teria prestado serviços ao político, realizando “showmícios”, sem receber pagamento.

A decisão judicial aponta que a publicação foi “veiculada sem nenhuma comprovação cabal, pois não restou demonstrado nos autos que a mãe do réu tenha, de fato, prestado serviços ao Autor (da ação) sem receber a devida contraprestação”.

Além do pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil, Ferrugem terá de se retratar no “mesmo ambiente” em que a ofensa foi feita contra o ex-deputado Luiz Novaes, ou seja, através dos Stories de sua conta no Instagram.

