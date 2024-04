Ferrugem celebra uma década de carreira com disco ao vivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/04/2024 - 15:25 Para compartilhar:

Celebrar uma década de estrada ao lado de quem o ajudou a escrever esta história. É esse o objetivo de “Ferrugem 10 Anos Vol. 1: O Início”, álbum ao vivo comemorativo, que chegou a todos os aplicativos de música às 21h desta quinta-feira, 18. Trata-se da parte um do show que foi gravado em São Paulo, em celebração à carreira do cantor. São 15 canções ao vivo neste primeiro volume, que contou com a participação de diversos artistas que fizeram e fazem parte da trajetória artística do artista carioca.

Um exemplo é “Apaguei Pra Todos”, single e carro-chefe do disco, em parceria com Sorriso Maroto. A colaboração ganha videoclipe também às 21h desta quinta-feira. No dia 19, ao meio-dia, o bloco de músicas será todo lançado em formato audiovisual pelo canal do músico no YouTube.

O projeto foi captado na Vibra São Paulo, considerada a maior casa de shows da América Latina, em janeiro de 2024.

Mari Fernandez, Mumuzinho, Turma do Pagode e Puro Clima também estão entre os artistas que subiram ao palco para celebrar com Ferrugem e brilham nesta primeira parte do registro.

“Casa cheia, a cabeça à mil, coração também… A noite do dia 31 de janeiro, quando gravamos esse álbum ao vivo, foi mega especial”, relembra o cantor natural de Campo Grande, zona oeste carioca. “Eu colaboro com artistas incríveis desde o meu primeiro disco. Então é claro que a festa dos dez anos de estrada ia ser assim, lotada de parceiros de música e de vida”.